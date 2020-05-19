Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T16:06
https://ria.ru/20200519/1571650112.html
Под Саратовом нашли живыми двух пропавших школьников
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571663814_0:171:3072:1899_1036x0_80_0_0_fa0e07218828506abef80bc625f01ddf.jpg
РИА Новости

Под Саратовом нашли живыми двух пропавших школьников

06:59 19.05.2020 (обновлено: 16:06 19.05.2020)
12871
© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкВид на город Энгельс
Вид на город Энгельс
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Вид на город Энгельс
САРАТОВ, 19 мая — РИА Новости. Двое мальчиков десяти и 12 лет в городе Энгельсе Саратовской области, которые ушли из дома и не вернулись, найдены живыми, сообщил во вторник поисковый отряд "Лиза Алерт".
Ранее отряд "Лиза Алерт" информировал, что школьники в понедельник самовольно покинули дом и не вернулись, однако "есть свидетельства, подтверждающие их передвижение по городу". Поисками занимались волонтеры совместно с полицейскими.
"Найдены, живы", — сообщается на странице отряда "Лиза Алерт" Саратовской области в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, мальчики к утру вторника самостоятельно вернулись домой.
"Вчера около 17:00 мск (16:00 мск) в полицию Энгельса обратилась гражданка 1984 года рождения с заявлением о том, что около 12:00 (11:00 мск) два ее сына 2007 и 2010 года рождения ушли из дома и не вернулись. Незамедлительно личный состав полиции был ориентирован на поиски пропавших детей. В настоящий момент несовершеннолетние вернулись домой", — рассказала собеседница агентства.
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
18 мая, 12:57
В Кировской области пропал четырехлетний мальчик
103110224
Обсудить 6
Саратовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полицейские нашли мать задушенного в Коломне ребенка
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
Участники экспедиции смотрят на пролив Фриза и остров Итуруп южной группы Большой гряды Курильских островов
МИД Японии вернул в доклад формулировку о принадлежности Южных Курил
Фитнес-браслет
Эксперт рассказал, насколько точны показания фитнес-браслетов
Президент США Дональд Трамп
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Самолет в небе
В AmCham рассказали о слухах о возобновлении авиарейсов между РФ и США
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
На Украине подозревают экс-прокурора Киева по делу "евромайдана"
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ИГ* в Сирии
Марина Рузаева
"Боюсь за семью": сибирячка пятый год добивается суда над полицейскими
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка
Грегори Тайри Бойс в фильме Сумерки
Актер из фильма "Сумерки" умер в возрасте 30 лет
Сотрудники правоохранительных органов на Красной площади в Москве
С короной на голове. Наплевав на карантин, люди едут заражать
Президент США Дональд Трамп
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Водка Столичная
РБК: экс-акционеры ЮКОСа добились ареста 18 российских алкогольных марок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния