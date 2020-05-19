Под Саратовом нашли живыми двух пропавших школьников

Ранее отряд "Лиза Алерт" информировал, что школьники в понедельник самовольно покинули дом и не вернулись, однако "есть свидетельства, подтверждающие их передвижение по городу". Поисками занимались волонтеры совместно с полицейскими.

"Вчера около 17:00 мск (16:00 мск) в полицию Энгельса обратилась гражданка 1984 года рождения с заявлением о том, что около 12:00 (11:00 мск) два ее сына 2007 и 2010 года рождения ушли из дома и не вернулись. Незамедлительно личный состав полиции был ориентирован на поиски пропавших детей. В настоящий момент несовершеннолетние вернулись домой", — рассказала собеседница агентства.