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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T07:27
https://ria.ru/20200519/1571649998.html
Биолог спрогнозировала выход России из эпидемии коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568867620_0:501:2048:1653_1036x0_80_0_0_6e5c3dc00457c3608fa3e492d55d23ad.jpg
РИА Новости

Биолог спрогнозировала выход России из эпидемии коронавируса

06:49 19.05.2020 (обновлено: 07:27 19.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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Фотоснимок коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Завершение пандемии коронавируса в России и мире будет характеризоваться прекращением появления новых активных случаев заболевания, а также достижением максимума и дальнейшим отсутствием роста кривой общего количества заразившихся. Об этом заявила в интервью "Парламентской газете" главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева.
По ее словам, среди европейских стран только в Германии и Франции кривая, отражающая количество активных случаев, снижается, а кривая по общему количеству заболевших начала выходить на плато.
В России в свою очередь эпидемия закончится в августе, предположила Молдогазиева. Такой сценарий будет возможен в том случае, если все границы в мире останутся закрытыми в течение всего лета и не будет новых вспышек инфицирования, подчеркнула она.
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Ранее главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю. Она отметила, что тенденция к снижению заболеваемости в России идет, и даже если в ближайшее время будут всплески, они не будут пиковыми.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, по состоянию на 17 мая в России остановился рост распространения коронавируса.
Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли.
В России выявили 290 678 случаев COVID-19. Из этого числа 2722 пациента скончались, более 70 тысяч человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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