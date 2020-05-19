Биолог спрогнозировала выход России из эпидемии коронавируса

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Завершение пандемии коронавируса в России и мире будет характеризоваться прекращением появления новых активных случаев заболевания, а также достижением максимума и дальнейшим отсутствием роста кривой общего количества заразившихся. Об этом заявила в интервью "Парламентской газете" главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева.
В России в свою очередь эпидемия закончится в августе, предположила Молдогазиева. Такой сценарий будет возможен в том случае, если все границы в мире останутся закрытыми в течение всего лета и не будет новых вспышек инфицирования, подчеркнула она.
Ранее главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю. Она отметила, что тенденция к снижению заболеваемости в России идет, и даже если в ближайшее время будут всплески, они не будут пиковыми.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, по состоянию на 17 мая в России остановился рост распространения коронавируса.
В России выявили 290 678 случаев COVID-19. Из этого числа 2722 пациента скончались, более 70 тысяч человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.