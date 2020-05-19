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2020-05-19T11:38
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Актер из фильма "Сумерки" умер в возрасте 30 лет
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РИА Новости

Актер из фильма "Сумерки" умер в возрасте 30 лет

06:43 19.05.2020 (обновлено: 11:38 19.05.2020)
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© Фото : Twilight Productions 2008 Грегори Тайри Бойс в фильме "Сумерки"
 Грегори Тайри Бойс в фильме Сумерки
© Фото : Twilight Productions 2008
Грегори Тайри Бойс в фильме "Сумерки". Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Американский актер Грегори Тайри Бойс умер в возрасте 30 лет, сообщает издание Variety.
Он скончался 13 мая, однако известно об этом стало только сейчас. Информацию о смерти актера подтвердили в коронерской службе округа Кларк (штат Невада).
Американский телеканал E! сообщил, что Бойса нашли мертвым вместе с 27-летней подругой в его собственной квартире в Лас-Вегасе. Причина их смерти не раскрывается.
Бойс наиболее известен по эпизодической роли в фильме "Сумерки". Кроме того, он сыграл в короткометражном фильме "Апокалипсис".
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2 мая, 07:47Культура
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