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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T07:15
https://ria.ru/20200519/1571649857.html
Пелоси возмутили планы Белого дома бесплатно передать России аппараты ИВЛ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564839997_0:0:3108:1749_1036x0_80_0_0_0f590c1cb33ef50d2876698ddbe29756.jpg
РИА Новости

Пелоси возмутили планы Белого дома бесплатно передать России аппараты ИВЛ

06:38 19.05.2020 (обновлено: 07:15 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре)
Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (в центре). Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала планы администрации Дональда Трампа бесплатно поставить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.
В понедельник высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Соединенные Штаты бесплатно поставят в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких в рамках помощи в борьбе с коронавирусом.
"Они (администрация президента США Дональда Трампа) отдают аппараты ИВЛ более чем на 5 миллионов долларов России. Россия вполне может позволить себе заплатить за эти ИВЛ. Они (администрация Трампа) просто заправляют делами неприемлемым способом", - сказала Пелоси в эфире телеканала CNN.
Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, миллион масок. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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998411329
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
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