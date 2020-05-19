Пелоси возмутили планы Белого дома бесплатно передать России аппараты ИВЛ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси раскритиковала планы администрации Дональда Трампа бесплатно поставить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.
В понедельник высокопоставленный представитель администрации США заявил, что Соединенные Штаты бесплатно поставят в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких в рамках помощи в борьбе с коронавирусом.
"Они (администрация президента США Дональда Трампа) отдают аппараты ИВЛ более чем на 5 миллионов долларов России. Россия вполне может позволить себе заплатить за эти ИВЛ. Они (администрация Трампа) просто заправляют делами неприемлемым способом", - сказала Пелоси в эфире телеканала CNN.
Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, миллион масок. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.
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