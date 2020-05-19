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2020-05-19T11:28
https://ria.ru/20200519/1571649785.html
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
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РИА Новости

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

06:18 19.05.2020 (обновлено: 11:28 19.05.2020)
183097
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорожане отдыхают у фонтанов в парке искусств "Музеон"
Горожане отдыхают у фонтанов в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
В Москве и Подмосковье первый месяц лета может оказаться теплее нормы: температура окружающего воздуха ожидается в промежутке плюс 10-15 градусов по ночам и плюс 20-25 градусов днем, сообщила синоптик.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
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В Псковской, Смоленской, Брянской областях, на всей территории Амурской области, в Хабаровском крае, на Камчатке погода будет в пределах климатической нормы. При этом ниже нее первый месяц лета может быть в Приморье и на юге Сахалина.
Теплее обычного на один-два градуса погода в июне ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Паршина отметила, что уточненный прогноз на июнь опубликуют в конце мая.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой.
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РоссияЛюдмила ПаршинаРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
Популярные комментарии
Если Вильфанд что-то спрогнозировал - будет скорее всего точно наоборот - практика показала. Мне кажется эту структуру надо вообще ликвидировать - они на 2 дня и то не могут верный прогноз дать.
19 мая, 10:40
ПОПавел О
2730011
Так... жару на 9 мая нам Вильфанд уже обещал) Пойду-ка я обогреватель из кладовки доставать...
19 мая, 08:56
big_medved
2320101
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