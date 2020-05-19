В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Людмила Паршина. Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью " Российской газете " заведующая лабораторией Гидрометцентра

В Москве и Подмосковье первый месяц лета может оказаться теплее нормы: температура окружающего воздуха ожидается в промежутке плюс 10-15 градусов по ночам и плюс 20-25 градусов днем, сообщила синоптик.

В Псковской, Смоленской, Брянской областях, на всей территории Амурской области, в Хабаровском крае, на Камчатке погода будет в пределах климатической нормы. При этом ниже нее первый месяц лета может быть в Приморье и на юге Сахалина.

Теплее обычного на один-два градуса погода в июне ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.

Паршина отметила, что уточненный прогноз на июнь опубликуют в конце мая.