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2020-05-19T12:47
https://ria.ru/20200519/1571649763.html
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
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РИА Новости

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

06:11 19.05.2020 (обновлено: 12:47 19.05.2020)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору учреждения Тедросу Аданому Гебрейесусу.
По словам главы Белого дома, его администрация провела расследование "неудачного реагирования" ВОЗ на пандемию коронавируса.

"Эта проверка подтвердила многие серьезные опасения, о которых я говорил последний месяц, и выявила другие, на которые должна была реагировать ВОЗ, особенно тревожащее отсутствие независимости организации от КНР", — сказано в послании Трампа, которое он опубликовал в своем Twitter.

Президент США требует от ВОЗ "предпринять значимые улучшения".
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Обвинения Вашингтона

По словам Трампа, расследование показало, что ВОЗ "систематически игнорировала заслуживающие доверия сообщения о распространении вируса в Ухане в начале декабря 2019 года или ранее", а также не проводила независимое расследование данных, которые противоречили позиции руководства КНР.
В Вашингтоне считают, что организация знала о "чрезвычайной ситуации в области здравоохранения" еще 30 декабря 2019-го и не сообщила об этом, как не сообщила миру и информацию, которую ей предоставили тайваньские власти о передаче вируса от человека человеку.
В письме подчеркивается, что ВОЗ неоднократно делала неверные заявления о коронавирусе и хвалила китайские власти за "прозрачность", несмотря на то, что Пекин тогда наказал несколько врачей за заявления о новом заболевании.
Также в послании сказано, что даже после признания вспышки коронавируса чрезвычайной ситуацией организация не настояла на том, чтобы в Китай сразу допустили международных экспертов, поэтому специалисты приехали туда только спустя две недели.
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Кроме того, по словам Трампа, ВОЗ одобряла решение КНР о запрете на передвижения внутри страны, при этом была против закрытия границ Соединенных Штатов или запрета на въезд для прибывающих из Китая.
Помимо этого, ВОЗ не удалось призвать Пекин позволить провести международное расследование о происхождении вируса. Поэтому страны — члены организации, в том числе США, приняли резолюцию, призывающую провести непредвзятое, независимое и всеобъемлющее расследование о реагировании ВОЗ на кризис.
Трамп высказал мнение, что многих людей можно было бы спасти, если бы нынешний глава ВОЗ следовал примеру своего предшественника Гру Харлем Брундтланн, которая, по его мнению, успешно справилась со вспышкой атипичной пневмонии SARS в 2003 году.
"Ясно, что ваши систематические ошибки и ошибки организации в реагировании на пандемию стоили миру чрезвычайно многого", — подчеркивается в письме.
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В апреле Трамп объявил о приостановке финансирования организации, обвинив ее в недостаточно оперативном реагировании на вспышку коронавируса и несвоевременном информировании о ней общественности.
Критика прозвучала на фоне сложной ситуации с пандемией в США, которые вышли на первое место как по числу заболевших, так и умерших, а также обвинений в адрес самого президента в том, что он слишком поздно ввел необходимые для борьбы с COVID-19 меры.
По последним данным, заражены почти 4,4 миллиона человек, более 300 тысяч умерли. В Соединенных Штатах более полутора миллионов случаев, свыше 90 тысяч из них летальные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Дональд ТрампВашингтон (город)УханьВОЗСШАВ мире
Популярные комментарии
Диктатор разбушевался. Ну так выборы скоро. Надо плебс кормить байками.
19 мая, 06:16
ЛКЛысый Кучерявый
2421420237
Вся зараза в этом мире идёт от мелкобритании и сшп с их исключительной дер..мократией!
19 мая, 06:49
Павел Знаменщиков
172300214
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