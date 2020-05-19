Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T05:46
https://ria.ru/20200519/1571649614.html
Число умерших от COVID-19 в Латинской Америке выросло за месяц в 8,5 раза
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570586601_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_bf7c022e3f7729f0d5648390757a6ef4.jpg
РИА Новости

Число умерших от COVID-19 в Латинской Америке выросло за месяц в 8,5 раза

05:46 19.05.2020
683
© REUTERS / StringerСотрудники полиции Перу во время мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Лиме
Сотрудники полиции Перу во время мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Лиме
© REUTERS / Stringer
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая – РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Латинской Америке выросло за месяц в семь раз – до 542 693, число умерших выросло в 8,5 раза – до 30 396, следует из данных министерств здравоохранения стран.
Число зараженных коронавирусом в Латинской Америке 16 апреля, примерно месяц назад, достигало 78 091, скончались 3573 человека.
Половина всех заболевших и умерших приходится на Бразилию (254 220 и 16 792 соответственно). На втором месте Перу – 94 933 человека с COVID-19 и 2789 умерших. Мексика теперь на третьем месте (51 633 и 5332 соответственно), она обгоняет Чили, где 46 059 пациентов с коронавирусом и 478 скончавшихся, и Эквадор (33 582 и 2799 соответственно).
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Серьезно выросло число заболевших в Колумбии – с 3105 месяц назад до 16 295 пациентов, умерли уже 592 человека. Далее следуют Доминикана (12 725 и 434 соответственно), Панама (9726 и 279 соответственно) и Аргентина (8371 и 382 соответственно).
Более чем в 10 раз увеличилось число заразившихся в Боливии – до 4263, скончались 174 пациента. Растут показатели и в Гондурасе (2646 и 142 соответственно), в Гватемале (1912 и 35 соответственно), на Кубе (1881 и 79 соответственно). В Сальвадоре число людей с коронавирусом за месяц увеличилось почти в девять раз – до 1413, скончались 30 пациентов.
Меньше всего заболевших и умерших в Коста-Рике (866 и 10), в Парагвае (788 и 11), Уругвае (737 и 20), в Венесуэле (618 и 10). В Никарагуа, по данным СМИ, ссылающихся на заявления местных властей, 25 заразившихся и восемь скончавшихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
102403
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Латинская АмерикаВ мире
Рекомендуем
Мексика
В Мексике за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
Число случаев коронавируса в Индии превысило сто тысяч
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 13 случаев COVID-19
Президент США Дональд Трамп
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Сбежавший боевик рассказал, как ИГ* торгует гумпомощью беженцев в Рукбане
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
AmCham: США готовы помогать России в борьбе с COVID-19
Сейсмограф. Архивное фото
В Китае четыре человека погибли при землетрясении
Грегори Тайри Бойс в фильме Сумерки
Актер из фильма "Сумерки" умер в возрасте 30 лет
Бразилия
Число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило 250 тысяч человек
Наталья Поклонская
Поклонская предложила Киеву спросить у украинцев мнение про Крым
Истребители-бомбардировщики СУ-34
Китайские СМИ оценили боеспособность Су-34
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые сравнили опасность COVID-19 и гриппа
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
Учения советских войск в ГДР
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР "оккупантами"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило тысячу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния