Поклонская предложила Киеву спросить у украинцев мнение про Крым

"Если бы власть хотела знать мнение людей, уже организовали бы референдум в Украине и спросили у жителей страны - поддерживают ли они эту тягомотину с заезженной песней про "оккупацию" или хотят начать развивать благосостояние украинцев и установить нормальный диалог с теми, кого якобы "оккупировали", - сказала РИА Новости Поклонская.

"Украинские политики только могут критиковать и ставить под сомнения выбор крымчан, прикидываясь "немовлятами". Им наплевать на то, что люди уже устали кормить гвардию политиков, занимающихся только тем, чтобы шестой год подряд говорить с печальными глазами про "оккупацию". Уверена, если бы у жителей Украины спросили: "поддерживают ли они бесконечный политический "плач Ярославны" и распил бюджета на "деоккупацию" Крыма?" - ответ был бы отрицательным" - подчеркнула депутат.