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Поклонская предложила Киеву спросить у украинцев мнение про Крым
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РИА Новости

Поклонская предложила Киеву спросить у украинцев мнение про Крым

05:44 19.05.2020 (обновлено: 05:53 19.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что киевским властям пора провести референдум и спросить у населения, поддерживают ли они бесконечную "тягомотину с песней" про "оккупацию" крымского региона или уже настало время признать российский выбор крымчан.
"Если бы власть хотела знать мнение людей, уже организовали бы референдум в Украине и спросили у жителей страны - поддерживают ли они эту тягомотину с заезженной песней про "оккупацию" или хотят начать развивать благосостояние украинцев и установить нормальный диалог с теми, кого якобы "оккупировали", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, Украине необходимо строить свое будущее с учетом принятия выбора крымчан и российского статуса Крыма, как случившегося исторического и юридического факта - последствия государственного переворота в Украине 2014 года.
"Украинские политики только могут критиковать и ставить под сомнения выбор крымчан, прикидываясь "немовлятами". Им наплевать на то, что люди уже устали кормить гвардию политиков, занимающихся только тем, чтобы шестой год подряд говорить с печальными глазами про "оккупацию". Уверена, если бы у жителей Украины спросили: "поддерживают ли они бесконечный политический "плач Ярославны" и распил бюджета на "деоккупацию" Крыма?" - ответ был бы отрицательным" - подчеркнула депутат.
По ее словам, простые люди на Украине намного разумнее и смелее политиков, и скажут, что пора заниматься развитием и укреплением страны, пока окончательно ее не уничтожили политические "диджеи".
Наталья Поклонская
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