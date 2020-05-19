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2020-05-19T08:32
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Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
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РИА Новости

Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет

05:39 19.05.2020 (обновлено: 08:32 19.05.2020)
71026
CC0 / beejees / Пожилой мужчина
Пожилой мужчина
CC0 / beejees /
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Работающие пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая, сообщает пресс-служба правительства России.
"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая. Правительство внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выданные людям старше 65 лет новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Выдаваться он будет на основе данных, которые работодатели направляют в Фонд социального страхования. Добавляется, что гражданам не потребуется предоставлять дополнительные документы.
Расчет пособия по временной нетрудоспособности из-за карантина проходит по общим правилам.
"При стаже более 8 лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69961,65 рубля в месяц", - добавляется в сообщении.
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