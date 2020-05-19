Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет

"Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая. Правительство внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выданные людям старше 65 лет новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Выдаваться он будет на основе данных, которые работодатели направляют в Фонд социального страхования. Добавляется, что гражданам не потребуется предоставлять дополнительные документы.