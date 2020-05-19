Число случаев коронавируса в Бурятии превысило тысячу

КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Количество случаев коронавируса в Бурятии за сутки составило 42 и превысило тысячу с начала пандемии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 19 мая зарегистрировано 1015 (+42) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. По Улан-Удэ – 605. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 389 человек, умерли шесть человек. Проходят лечение в стационарах 433 пациента, на амбулаторном лечении, в пансионате 187 человек", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что из 42 новых случаев пять человек прибыли из других регионов, шесть – вахтовики, четыре – из очага в обсерваторе, остальные контактировали с ранее выявленными.
Из всех находящихся в стационарах 45 детей – их состояние удовлетворительное. В реанимации находятся 18 взрослых, в том числе трое на ИВЛ из них двое старше 65 лет.
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