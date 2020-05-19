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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T05:24
https://ria.ru/20200519/1571649447.html
Число случаев коронавируса в Бурятии превысило тысячу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870385_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_bbfa262ad90cbeadb08ea4011dc5c253.jpg
РИА Новости

Число случаев коронавируса в Бурятии превысило тысячу

05:24 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 19 мая - РИА Новости. Количество случаев коронавируса в Бурятии за сутки составило 42 и превысило тысячу с начала пандемии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 19 мая зарегистрировано 1015 (+42) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. По Улан-Удэ – 605. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 389 человек, умерли шесть человек. Проходят лечение в стационарах 433 пациента, на амбулаторном лечении, в пансионате 187 человек", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что из 42 новых случаев пять человек прибыли из других регионов, шесть – вахтовики, четыре – из очага в обсерваторе, остальные контактировали с ранее выявленными.
Из всех находящихся в стационарах 45 детей – их состояние удовлетворительное. В реанимации находятся 18 взрослых, в том числе трое на ИВЛ из них двое старше 65 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияОбщество
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