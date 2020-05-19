Число случаев коронавируса в Бурятии превысило тысячу

"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 19 мая зарегистрировано 1015 (+42) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. По Улан-Удэ – 605. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 389 человек, умерли шесть человек. Проходят лечение в стационарах 433 пациента, на амбулаторном лечении, в пансионате 187 человек", - говорится в сообщении.