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2020-05-19T14:54
https://ria.ru/20200519/1571649392.html
В Красноярском крае развернули мобильный госпиталь на сто коек
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РИА Новости

В Красноярском крае развернули мобильный госпиталь на сто коек

05:14 19.05.2020 (обновлено: 14:54 19.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПолевой мобильный госпиталь в Красноярском крае, установленный военнослужащими Центрального военного округа. Скриншот видео
Полевой мобильный госпиталь в Красноярском крае, установленный военнослужащими Центрального военного округа. Скриншот видео
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в Северо-Енисейском районе Красноярского края, сообщает Минобороны РФ.
"В соответствии с поручением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина сводный отряд Минобороны РФ приступил к оказанию помощи в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Военнослужащие ЦВО развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края", - говорится в сообщении.
По словам заместителя командующего войсками ЦВО по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенанта Алексея Лемякина, госпиталь был переброшен железнодорожным транспортом Кемеровской области и Алтайского края.
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Генерал-лейтенант добавил, что госпиталь оборудован отделением анестезиологии и реанимации, инфекционным отделением, лабораторией. Также в оснащении имеются четыре аппарата ИВЛ, рентген аппарат и УЗИ.
Всего от ВС РФ к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечены свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники, полевой медицинский госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на 1 тысячу койко-мест.
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