В Красноярском крае развернули мобильный госпиталь на сто коек

Генерал-лейтенант добавил, что госпиталь оборудован отделением анестезиологии и реанимации, инфекционным отделением, лабораторией. Также в оснащении имеются четыре аппарата ИВЛ, рентген аппарат и УЗИ.

Всего от ВС РФ к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечены свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники, полевой медицинский госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на 1 тысячу койко-мест.