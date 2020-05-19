AmCham: США готовы помогать России в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Алексис Родзянко. США готовы помогать всем странам в борьбе с COVID-19, кому это необходимо, в том числе России , заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России ( AmCham

Ранее в мае палата провела онлайн встречу с послом США в России Джоном Салливаном

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема поставки груза для борьбы с коронавирусом из США в Россию, Родзянко ответил: "Конкретно, какой рейс, какое оборудование, речи не было, но было сказано, что, конечно, Штаты готовы помогать".

"Сейчас все самые страшные прогнозы о том, сколько будет больных в самих Штатах, и о том, что будет нехватка оборудования, не сбылись. В результате США могут, хотят и готовы помогать всем странам, кому это нужно и полезно, в том числе и России", - добавил он.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков накануне заявил, что Москва Вашингтон прорабатывают вопрос отправки в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких из США. Позднее представитель администрации США сообщил, что Штаты поставят в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких в ответ на просьбу помочь в борьбе с коронавирусом.

Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.