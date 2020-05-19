Сбежавший боевик рассказал, как ИГ* торгует гумпомощью беженцев в Рукбане

ПАЛЬМИРА (Сирия), 19 мая – РИА Новости. Беженцы в лагере Рукбан получают лишь 10% предназначенной им гуманитарной помощи, остальным приторговывают боевики террористической группировки ИГ*, подконтрольные американским военным, рассказал российским журналистам командир группы боевиков, сбежавшей из Эт-Танфа и перешедшей на сторону правительственных войск Сирии, Абу Хамзи.
Ранее группа боевиков, проходивших обучение на военной базе США в Эт-Танфе, сбежала и сдалась правительственным силам Сирии. Тогда под покровом ночи целое подразделение бросило опорный пункт, на котором несло службу. Боевики погрузились на пикапы и взяли с собой оружие и провиант. Во время перехода на сторону правительственных войск они были атакованы подконтрольными США радикалами и потеряли три пикапа. Вырваться смогли 27 человек. Сообщалось, что сбежавших боевиков инструкторы из США готовили для проведения диверсий на нефтегазовых и транспортных объектах, а также терактов на территории, подконтрольной сирийским правительственным силам.
"Да это у игиловцев еда с наклейками ЮНИСЕФ… Они торговали этим, вот. Сначала эти продукты выбрасывали за насыпью, и вот эти войска забирали их, загружали в машины и отправляли неизвестно куда… 10% только получают беженцы", - сказал Абу Хамзи.
Он уточнил, что видел на американской военной базе Эт-Танф группу из 30-40 представителей ИГ*, которых тренировали военнослужащие США. Причем некоторых из них периодически отпускали по неизвестным причинам, они могли "двигаться, куда хотят". Кроме того, Абу Хамзи рассказал, что некоторых из тех боевиков ИГ*, которых он ловил, когда охранял лагерь Рукбан и передавал американцам, видел потом освобожденными и работающими на военных США.
Абу Хамзи, которому 34 года, рассказал и о том, как сам стал боевиком. До начала войны в Сирии он жил в Сувейде в провинции Дераа и вел бизнес, связанный с разведением овец. Когда в провинцию пришли боевики ИГ*, он вместе с товарищами решил бежать, чтобы не понести потери. Однако уйти с территорий, подконтрольных боевикам, им не удалось, и Абу Хамзи, чтобы сохранить свою жизнь, пришлось сотрудничать с группировкой "Джейш Ахрар аль-Ашаир". Его даже отправили на обучение в Иорданию, после чего перевели в Рукбан и сказали, что теперь он будет "воевать против ИГ* с этой стороны".
*Террористическая организация, запрещена в России