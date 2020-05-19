Сбежавший боевик рассказал, как ИГ* торгует гумпомощью беженцев в Рукбане

"Да это у игиловцев еда с наклейками ЮНИСЕФ… Они торговали этим, вот. Сначала эти продукты выбрасывали за насыпью, и вот эти войска забирали их, загружали в машины и отправляли неизвестно куда… 10% только получают беженцы", - сказал Абу Хамзи.

Он уточнил, что видел на американской военной базе Эт-Танф группу из 30-40 представителей ИГ*, которых тренировали военнослужащие США. Причем некоторых из них периодически отпускали по неизвестным причинам, они могли "двигаться, куда хотят". Кроме того, Абу Хамзи рассказал, что некоторых из тех боевиков ИГ*, которых он ловил, когда охранял лагерь Рукбан и передавал американцам, видел потом освобожденными и работающими на военных США.