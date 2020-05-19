Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР "оккупантами"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Немецкий телеканал Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет о взаимоотношениях между СССР ГДР , в котором советский контингент назван оккупационным.

К середине 1980-х годов германо-советскую дружбу и Москва, и восточный Берлин сознательно поддерживали лишь на формальном и обезличенном уровне, утверждается в материале.

"Частные контакты между размещенными в ГДР советскими военными и местными жителями никуда не девались, дело доходило даже до свадеб. Однако русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами. Раздражали их маневры, разбитые военной техникой дороги и поля, а также жены офицеров, которые с утра скупали все в магазинах. Когда русские наконец ушли, так называемая дружба была уже давно забыта", — говорится в сюжете.

При этом отмечается, что сейчас восточные немцы в силу исторической памяти выступают за улучшение отношений с Россией.

"Но всегда, когда что-нибудь происходит, например война или выборы, восточные немцы реагируют в массе своей иначе, чем западные. Это связано с их историей", — приводится мнение Зильке Сатюков, профессора новейшей истории из Университета Галле-Виттенберг.

После Второй мировой войны Германию разделили на четыре зоны оккупации: советскую, американскую, английскую и французскую. В советской зоне в июне 1945-го разместили Группу советских оккупационных войск в Германии, в состав которой вошли войска 1-го и 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.

С 1949 года, после образования ГДР, ГСОВГ стала называться Группой советских войск в Германии (ГСВГ). В 1970-1980-х это было наиболее мощное и боеспособное оперативно-стратегическое объединение Советской армии, которое предназначалось для решения главных задач в операциях Объединенных вооруженных сил государств — участников Варшавского договора. В июне 1989-го ГСВГ переименовали в Западную группу войск (ЗГВ).