Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР "оккупантами"

К середине 1980-х годов германо-советскую дружбу и Москва, и восточный Берлин сознательно поддерживали лишь на формальном и обезличенном уровне, утверждается в материале.
13 сентября 2019, 05:00Немецкий таблоид рассказал о "проклятом" советском наследии
"Частные контакты между размещенными в ГДР советскими военными и местными жителями никуда не девались, дело доходило даже до свадеб. Однако русские в ГДР вплоть до их ухода оставались в глазах многих прежде всего оккупантами. Раздражали их маневры, разбитые военной техникой дороги и поля, а также жены офицеров, которые с утра скупали все в магазинах. Когда русские наконец ушли, так называемая дружба была уже давно забыта", — говорится в сюжете.
При этом отмечается, что сейчас восточные немцы в силу исторической памяти выступают за улучшение отношений с Россией.
"Но всегда, когда что-нибудь происходит, например война или выборы, восточные немцы реагируют в массе своей иначе, чем западные. Это связано с их историей", — приводится мнение Зильке Сатюков, профессора новейшей истории из Университета Галле-Виттенберг.
13 сентября 2019, 15:24Сказано в эфиреИсторик оценил публикацию немецких СМИ о "проклятом" советском наследииНемецкий таблоид Bild считает, что советское наследие в Германии "проклято", так как от него до сих пор не удалось избавиться. О том, почему СМИ подняли эту тему, в эфире радио Sputnik рассказал историк Михаил Смолин.
После Второй мировой войны Германию разделили на четыре зоны оккупации: советскую, американскую, английскую и французскую. В советской зоне в июне 1945-го разместили Группу советских оккупационных войск в Германии, в состав которой вошли войска 1-го и 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов.
С 1949 года, после образования ГДР, ГСОВГ стала называться Группой советских войск в Германии (ГСВГ). В 1970-1980-х это было наиболее мощное и боеспособное оперативно-стратегическое объединение Советской армии, которое предназначалось для решения главных задач в операциях Объединенных вооруженных сил государств — участников Варшавского договора. В июне 1989-го ГСВГ переименовали в Западную группу войск (ЗГВ).
В сентябре 1990 года канцлер ФРГ Гельмут Коль и президент СССР Михаил Горбачев подписали договор, который предусматривал вывод из Германии всех советских войск. После распада СССР ЗГВ перешла под юрисдикцию России, взявшей на себя обязательства по дальнейшему выводу войск, который завершился 31 августа 1994 года.
31 августа 2019, 04:13Вывод Западной группы войск из Германии