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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-19T10:09
https://ria.ru/20200519/1571649239.html
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ИГ* в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/151566/92/1515669239_0:735:4901:3492_1036x0_80_0_0_6db31b97428846939732845077622159.jpg
РИА Новости

Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ИГ* в Сирии

05:06 19.05.2020 (обновлено: 10:09 19.05.2020)
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© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
ПАЛЬМИРА (Сирия), 19 мая — РИА Новости. Американские военные, работающие на базе Эт-Танф в Сирии, активно сотрудничают с террористической группировкой ИГ*, рассказал российским журналистам Абу Хамзи, командир группы боевиков, перешедшей на сторону правительственных войск.
Группа проходила обучение на военной базе США, однако недавно сдалась подразделениям Башара Асада, бросив перед этим опорный пункт. Сообщалось, что сбежавших боевиков готовили для проведения диверсий на нефтегазовых и транспортных объектах, а также терактов на подконтрольной Дамаску территории.
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"Американцы считают, что эта земля их. Они как короли там. Капитан Майк, да все одинаковые они там. <…> Они работают, сотрудничают с игиловцами. Они работали с игиловцами, они пускали их, они сейчас обучают их и работают с ними", — рассказал Абу Хамзи.
Капитан Майк, которого упомянул сбежавший боевик, был его инструктором. По словам Хамзи, инструктор ничего не знает о том, как американские власти "пользуются сирийскими боевиками", "он только умеет использовать оружие" и обучает, как обращаться с ним. В частности, Абу Хамзи учили применять американские пулеметы 40-го и 50-го калибров.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. В 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные, находится лагерь беженцев. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
США главный враг человечества, из-за штатов может погибнуть цивилизация.
19 мая, 05:47
Геннадий Solo
25041104
Не новость)))
19 мая, 05:27
Jerk Goldman
14440806
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