Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ИГ* в Сирии

Группа проходила обучение на военной базе США, однако недавно сдалась подразделениям Башара Асада, бросив перед этим опорный пункт. Сообщалось, что сбежавших боевиков готовили для проведения диверсий на нефтегазовых и транспортных объектах, а также терактов на подконтрольной Дамаску территории.
"Американцы считают, что эта земля их. Они как короли там. Капитан Майк, да все одинаковые они там. <…> Они работают, сотрудничают с игиловцами. Они работали с игиловцами, они пускали их, они сейчас обучают их и работают с ними", — рассказал Абу Хамзи.
Капитан Майк, которого упомянул сбежавший боевик, был его инструктором. По словам Хамзи, инструктор ничего не знает о том, как американские власти "пользуются сирийскими боевиками", "он только умеет использовать оружие" и обучает, как обращаться с ним. В частности, Абу Хамзи учили применять американские пулеметы 40-го и 50-го калибров.
В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. В 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные, находится лагерь беженцев. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.