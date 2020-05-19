Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ИГ* в Сирии

"Американцы считают, что эта земля их. Они как короли там. Капитан Майк, да все одинаковые они там. <…> Они работают, сотрудничают с игиловцами. Они работали с игиловцами, они пускали их, они сейчас обучают их и работают с ними", — рассказал Абу Хамзи.