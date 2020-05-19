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2020-05-19T04:40
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Китайские СМИ оценили боеспособность Су-34
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РИА Новости

Китайские СМИ оценили боеспособность Су-34

04:40 19.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИстребители-бомбардировщики СУ-34
Истребители-бомбардировщики СУ-34
© РИА Новости / Илья Питалев
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Истребители-бомбардировщики СУ-34. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 отличает высокий уровень боеспособности, об этом говорится в статье в китайском издании "Хуаньцю шибао".
Авторы материала отметили хорошую маневренность самолета, высокую скорость и мощный арсенал для уничтожения наземных и морских целей, указав на исключительные возможности Су-34 атаковать наземные цели.
Бомбардировщик, как говорится в статье, способен нести 12 образцов вооружения, в том числе, ракеты для поражения наземных и надводных целей, а также управляемые и кассетные авиационные бомбы.
В материале также подчеркнута способность самолета выполнять фигуру высшего пилотажа "Кобра" – в бою эта фигура поможет экстренно сбросить скорость, что позволит "стряхнуть с хвоста" истребитель противника на ближней дистанции и "обмануть" РЛС с селекцией движущихся целей. 
Говорится в статье и об особенной конструкции планера, в том числе о носовой части в виде "утиного клюва", которая позволяет разместить более эффективную РЛС с большим диаметром действия. 
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 по боевым возможностям относится к поколению самолетов 4+. Он предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей.
Среди особенностей самолета — дальность полета до четырех тысяч километров, максимальная скорость до 1,9 тысячи километров в час, а также новейшая система управления вооружением.
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Су-34КитайВ мире
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