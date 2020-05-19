Китайские СМИ оценили боеспособность Су-34

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 отличает высокий уровень боеспособности, об этом говорится в статье в китайском издании "Хуаньцю шибао"

Авторы материала отметили хорошую маневренность самолета, высокую скорость и мощный арсенал для уничтожения наземных и морских целей, указав на исключительные возможности Су-34 атаковать наземные цели.

Бомбардировщик, как говорится в статье, способен нести 12 образцов вооружения, в том числе, ракеты для поражения наземных и надводных целей, а также управляемые и кассетные авиационные бомбы.

В материале также подчеркнута способность самолета выполнять фигуру высшего пилотажа "Кобра" – в бою эта фигура поможет экстренно сбросить скорость, что позволит "стряхнуть с хвоста" истребитель противника на ближней дистанции и "обмануть" РЛС с селекцией движущихся целей.

Говорится в статье и об особенной конструкции планера, в том числе о носовой части в виде "утиного клюва", которая позволяет разместить более эффективную РЛС с большим диаметром действия.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 по боевым возможностям относится к поколению самолетов 4+. Он предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей.