В Мексике за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19

"В Мексике у 51 633 человек был выявлен COVID с момента начала эпидемии 28 февраля, 11 300 человек проявили симптомы в последние 14 дней - это активная часть эпидемии. Отмечу продолжающийся рост активных случаев, что говорит о высокой активности эпидемии", - сказал Лопес-Гатель. По данным минздрава, за последние сутки число активных случаев увеличилось на 195.