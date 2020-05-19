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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T04:26
https://ria.ru/20200519/1571649010.html
В Мексике за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_87d62cd71d7f148281760a588184c814.jpg
РИА Новости

В Мексике за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19

04:26 19.05.2020
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CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 19 мая - РИА Новости. Общее число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло 51 633, за сутки зарегистрированы 2 414 случаев, это самый существенный дневной прирост с начала эпидемии, скончались еще 155 человек, сообщил в ходе регулярной пресс-конференции замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.
Днем ранее сообщалось о 49 219 случаях, 5 177 человек скончались.
"В Мексике у 51 633 человек был выявлен COVID с момента начала эпидемии 28 февраля, 11 300 человек проявили симптомы в последние 14 дней - это активная часть эпидемии. Отмечу продолжающийся рост активных случаев, что говорит о высокой активности эпидемии", - сказал Лопес-Гатель. По данным минздрава, за последние сутки число активных случаев увеличилось на 195.
Число летальных случаев выросло на 155 и достигло 5332, еще у 656 умерших подозревают коронавирус. Власти изучают 26 933 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 177 133 (+4 839).
Около 200 муниципалитетов страны, которые называют "муниципалитетами надежды", где нет случаев коронавируса и нет заражений в соседних регионах, приступили 18 мая к возобновлению активности после карантина, хотя ряд региональных руководителей решили продлить ограничения. По словам президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, на этой неделе власти ожидают снижения эпидемиологической нагрузки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
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