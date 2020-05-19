В Приморье 18 больниц получили тесты на COVID-19 от ХК "Адмирал"

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Новейшие тест-системы для определения Новейшие тест-системы для определения COVID-19 получили 18 медицинских учреждений Приморья от спортсменов хоккейного клуба "Адмирал", сообщает правительство региона.

"Новейшие тест-системы, позволяющие в течение 10 минут с высокой точностью определить наличие в организме человека коронавируса, передали 18 медицинским учреждениям Приморья спортсмены хоккейного клуба "Адмирал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти экспресс-тесты южнокорейского производства позволяют брать на анализ кровь как из пальца, так и из вены.

"Тесты были закуплены, исходя из их качественных характеристик, а также позитивного опыта борьбы с новым коронавирусом в Южной Корее . Общая стоимость покупки составила 5 миллионов рублей", – цитируется в сообщении информация руководства ХК "Адмирал".

Власти отмечают, что новые тесты позволят оперативно выявлять бессимптомных больных и предотвратить распространение инфекции.

"Экспресс-тесты переданы в 18 медучреждений – во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. Больше всего получили Находкинская горбольница, краевой онкологический диспансер и Приморская краевая больница №1", – цитируется сообщение регионального минздрава.

Власти отмечают, что "содействие в поиске и приобретении необходимых медицинских изделий хоккейному клубу оказало правительство Приморья в сотрудничестве с южнокорейской стороной".

"Благодаря такой поддержке мы можем точно и оперативно ставить диагнозы. И оказание помощи пациентам будет быстрее" – цитируются в сообщении слова главного врача Владивостокской клинической больницы №1 Евгения Шестопалова.

В Приморье с 31 марта введен режим самоизоляции, он продлен до 31 мая. В Находкинском городском округе и в Хасанском районе введен пропускной режим. В регионе зафиксировано 1339 случаев коронавируса.