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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T04:24
https://ria.ru/20200519/1571648975.html
В Приморье 18 больниц получили тесты на COVID-19 от ХК "Адмирал"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

В Приморье 18 больниц получили тесты на COVID-19 от ХК "Адмирал"

04:24 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Новейшие тест-системы для определения COVID-19 получили 18 медицинских учреждений Приморья от спортсменов хоккейного клуба "Адмирал", сообщает правительство региона.
"Новейшие тест-системы, позволяющие в течение 10 минут с высокой точностью определить наличие в организме человека коронавируса, передали 18 медицинским учреждениям Приморья спортсмены хоккейного клуба "Адмирал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эти экспресс-тесты южнокорейского производства позволяют брать на анализ кровь как из пальца, так и из вены.
"Тесты были закуплены, исходя из их качественных характеристик, а также позитивного опыта борьбы с новым коронавирусом в Южной Корее. Общая стоимость покупки составила 5 миллионов рублей", – цитируется в сообщении информация руководства ХК "Адмирал".
Власти отмечают, что новые тесты позволят оперативно выявлять бессимптомных больных и предотвратить распространение инфекции.
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"Экспресс-тесты переданы в 18 медучреждений – во Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке. Больше всего получили Находкинская горбольница, краевой онкологический диспансер и Приморская краевая больница №1", – цитируется сообщение регионального минздрава.
Власти отмечают, что "содействие в поиске и приобретении необходимых медицинских изделий хоккейному клубу оказало правительство Приморья в сотрудничестве с южнокорейской стороной".
"Благодаря такой поддержке мы можем точно и оперативно ставить диагнозы. И оказание помощи пациентам будет быстрее" – цитируются в сообщении слова главного врача Владивостокской клинической больницы №1 Евгения Шестопалова.
В Приморье с 31 марта введен режим самоизоляции, он продлен до 31 мая. В Находкинском городском округе и в Хасанском районе введен пропускной режим. В регионе зафиксировано 1339 случаев коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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