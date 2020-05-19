В Приморье за сутки выявили 63 случая коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Еще 63 случая коронавируса зарегистрировано в Приморье за сутки, общее число выросло до 1402, сообщает правительство региона.
"Шестьдесят три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией отмечено в Приморье за минувшие сутки. Общее число заболевших в регионе по данным на 19 мая составляет 1402 человека", - говорится в сообщении.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня.
Всего с начала эпидемии COVID-19 в Приморье выздоровели 410 человек, 14 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.