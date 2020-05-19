В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19

ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Шесть новых случаев заражения Шесть новых случаев заражения коронавирусом и 17 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели три пациента, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из шести новых случаев три локальных (два в провинции Цзилинь , один в провинции Хубэй ), и три ввозных - все в автономном районе Внутренняя Монголия

В общей сложности за время эпидемии в Китае были зарегистрированы 1707 ввозных случаев COVID-19, 1661 человек уже выздоровел, в больницах остаются 46 пациентов.

Всего за время эпидемии на территории материкового Китая было выявлено 82 960 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 241 человек выздоровели, 85 остаются в больницах, 4634 умерли.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлено 17 таких случаев, все локальные. За сутки из карантина были выпущены 75 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 389 бессимптомных носителей.

Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1055 случаев заражения (четыре человека скончались, 1025 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (44 человека уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 398 вылечились).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.