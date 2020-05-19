Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T04:06
https://ria.ru/20200519/1571648860.html
В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571631215_0:308:3072:2036_1036x0_80_0_0_7c9dbbea69c20146ff34d8ddc4b4ec52.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили шесть случаев COVID-19

04:06 19.05.2020
1436
© AP Photo / Yan Linyun/Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
Медицинские работники проходя дезинфекцию в провинции Цзилинь, Китай
© AP Photo / Yan Linyun/
ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Шесть новых случаев заражения коронавирусом и 17 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели три пациента, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что из шести новых случаев три локальных (два в провинции Цзилинь, один в провинции Хубэй), и три ввозных - все в автономном районе Внутренняя Монголия.
В общей сложности за время эпидемии в Китае были зарегистрированы 1707 ввозных случаев COVID-19, 1661 человек уже выздоровел, в больницах остаются 46 пациентов.
Всего за время эпидемии на территории материкового Китая было выявлено 82 960 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 241 человек выздоровели, 85 остаются в больницах, 4634 умерли.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за минувшие сутки выявлено 17 таких случаев, все локальные. За сутки из карантина были выпущены 75 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 389 бессимптомных носителей.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1055 случаев заражения (четыре человека скончались, 1025 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (44 человека уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (семь скончались, 398 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
110102
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВ мире
Рекомендуем
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые сравнили опасность COVID-19 и гриппа
Мексика
В Мексике за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19
Сейсмограф. Архивное фото
В Китае четыре человека погибли при землетрясении
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки зафиксировали 13 случаев COVID-19
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
В Китае за сутки выявили семь случаев COVID-19
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Вирусолог назвал возможную причину новой вспышки коронавируса в Китае
Рубли
Исследование: россияне продолжат экономить после снятия ограничений
Сотрудники полиции Перу во время мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Лиме
Число умерших от COVID-19 в Латинской Америке выросло за месяц в 8,5 раза
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
AmCham: США готовы помогать России в борьбе с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции совещание о развитии генетических технологий в РФ
Путин: опасность распространения COVID-19 сохраняется по всей стране
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Приморье за сутки выявили 63 случая коронавируса
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
Сбежавший боевик рассказал, как ИГ* торгует гумпомощью беженцев в Рукбане
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг
Цукерберг высказался против китайской модели регулирования сети
Бразилия
Число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило 250 тысяч человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния