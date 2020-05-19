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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T04:04
https://ria.ru/20200519/1571648822.html
Исследование: россияне продолжат экономить после снятия ограничений
https://cdn21.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_3bd1e4e5d8735ba5089698a035215f67.jpg
РИА Новости

Исследование: россияне продолжат экономить после снятия ограничений

04:04 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более половины россиян (56%) намерены продолжать экономить после снятия ограничительных мер, введенных в стране для борьбы с распространением коронавируса, следует из исследования банка "Открытие".
Банк проводил его 14-15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.
"Тридцать четыре процента будут жить после карантина как прежде, без сильной экономии. 56% будут продолжать экономить или еще сильнее затянут пояса", - говорится в исследовании. При этом 4% опрошенных намерены тратить больше на то, что было недоступно во время режима самоизоляции. А 7% затруднились определить потенциальный уровень трат после карантина.
Накануне лета только 26% россиян заметили рост цен на товары для дачи, сада и огорода. По мнению 73% респондентов, такого роста не произошло, или они его не заметили.
Многие россияне летом занимаются ремонтом: в текущем году почти каждый пятый планирует сделать ремонт дома, дачи или квартиры. Около 47% из планирующих ремонт готовы потратить до 60 тысяч рублей на строительные работа, 14% респондентов намерены потратить 60-90 тысяч рублей, 15% опрошенных хотят уложиться в 90-150 тысяч рублей, а 25% опрошенных готовы вложить более 150 тысяч рублей в ремонт.
Ремонт - это популярная цель кредитования, текущим летом около 30% респондентов из планирующих сделать ремонт намерены обратиться за кредитными средствами.
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