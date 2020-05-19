Исследование: россияне продолжат экономить после снятия ограничений

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более половины россиян (56%) намерены продолжать экономить после снятия ограничительных мер, введенных в стране для борьбы с распространением Более половины россиян (56%) намерены продолжать экономить после снятия ограничительных мер, введенных в стране для борьбы с распространением коронавируса , следует из исследования банка "Открытие".

Банк проводил его 14-15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

"Тридцать четыре процента будут жить после карантина как прежде, без сильной экономии. 56% будут продолжать экономить или еще сильнее затянут пояса", - говорится в исследовании. При этом 4% опрошенных намерены тратить больше на то, что было недоступно во время режима самоизоляции. А 7% затруднились определить потенциальный уровень трат после карантина.

Накануне лета только 26% россиян заметили рост цен на товары для дачи, сада и огорода. По мнению 73% респондентов, такого роста не произошло, или они его не заметили.

Многие россияне летом занимаются ремонтом: в текущем году почти каждый пятый планирует сделать ремонт дома, дачи или квартиры. Около 47% из планирующих ремонт готовы потратить до 60 тысяч рублей на строительные работа, 14% респондентов намерены потратить 60-90 тысяч рублей, 15% опрошенных хотят уложиться в 90-150 тысяч рублей, а 25% опрошенных готовы вложить более 150 тысяч рублей в ремонт.