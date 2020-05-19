Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии

"Как ранее сообщалось, у одного из сотрудников административной службы президента был диагностирован COVID-19. После ряда обсуждений он и я, опираясь на данные за и против гидроксихлорохина, мы решили, что потенциальная польза от его принятия перевешивает возможные риски", - говорится в письме Конли.