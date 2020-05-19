Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
"Как ранее сообщалось, у одного из сотрудников административной службы президента был диагностирован COVID-19. После ряда обсуждений он и я, опираясь на данные за и против гидроксихлорохина, мы решили, что потенциальная польза от его принятия перевешивает возможные риски", - говорится в письме Конли.
Трамп ранее заявил, что последнее время ежедневно принимает таблетку противомалярийного препарата гидроксихлорохин, употребление которого он рекламировал ранее как лекарство от коронавируса и эффективность которого пока не доказана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.