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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T03:47
https://ria.ru/20200519/1571648726.html
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571100010_0:0:3309:1861_1036x0_80_0_0_ad057344a8e297179a9bc933fbda0fdc.jpg
РИА Новости

Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии

03:47 19.05.2020
93630
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
"Как ранее сообщалось, у одного из сотрудников административной службы президента был диагностирован COVID-19. После ряда обсуждений он и я, опираясь на данные за и против гидроксихлорохина, мы решили, что потенциальная польза от его принятия перевешивает возможные риски", - говорится в письме Конли.
Трамп ранее заявил, что последнее время ежедневно принимает таблетку противомалярийного препарата гидроксихлорохин, употребление которого он рекламировал ранее как лекарство от коронавируса и эффективность которого пока не доказана.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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