Американская компания разработает оповещающие о ракетах спутники

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американская компания Northrop Grumman получила контракт на 2,3 миллиарда долларов для создания спутников нового поколения, способных оповещать о приближающихся ракетах, сообщается на сайте Пентагона.
По данным в релизе, Northrop Grumman получила контракт на 2,375 миллиарда долларов для создания двух космических аппаратов, работающих на полярных орбитах, в рамках программы Next Generation Overhead Persistent Infrared (Next-Gen OPIR).
Сообщается, что работа будет вестись в Калифорнии и должна быть завершена к декабрю 2025 года.
В программе Next-Gen OPIR участвуют две американские компании: Northrop Grumman и Lockheed Martin. Компания Lockheed Martin, по данным издания Space News, ранее получила более 3 миллиардов долларов для разработки трех спутников нового поколения, которые будут выведены на геосинхронную орбиту.
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