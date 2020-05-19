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РИА Наука
2020-05-19T03:38
https://ria.ru/20200519/1571648664.html
Американская компания разработает оповещающие о ракетах спутники
https://cdn21.img.ria.ru/images/152168/12/1521681229_0:0:1200:676_1036x0_80_0_0_9e478206388fb7d5f4b7c1cedfe995bd.jpg
РИА Новости

Американская компания разработает оповещающие о ракетах спутники

03:38 19.05.2020
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© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровЗемля
Земля
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Земля
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американская компания Northrop Grumman получила контракт на 2,3 миллиарда долларов для создания спутников нового поколения, способных оповещать о приближающихся ракетах, сообщается на сайте Пентагона.
По данным в релизе, Northrop Grumman получила контракт на 2,375 миллиарда долларов для создания двух космических аппаратов, работающих на полярных орбитах, в рамках программы Next Generation Overhead Persistent Infrared (Next-Gen OPIR).
Сообщается, что работа будет вестись в Калифорнии и должна быть завершена к декабрю 2025 года.
В программе Next-Gen OPIR участвуют две американские компании: Northrop Grumman и Lockheed Martin. Компания Lockheed Martin, по данным издания Space News, ранее получила более 3 миллиардов долларов для разработки трех спутников нового поколения, которые будут выведены на геосинхронную орбиту.
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