Американская компания разработает оповещающие о ракетах спутники

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Американская компания Northrop Grumman получила контракт на 2,3 миллиарда долларов для создания спутников нового поколения, способных оповещать о приближающихся ракетах, сообщается на сайте Пентагона.

По данным в релизе, Northrop Grumman получила контракт на 2,375 миллиарда долларов для создания двух космических аппаратов, работающих на полярных орбитах, в рамках программы Next Generation Overhead Persistent Infrared (Next-Gen OPIR).

Сообщается, что работа будет вестись в Калифорнии и должна быть завершена к декабрю 2025 года.