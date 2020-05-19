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Цукерберг высказался против китайской модели регулирования сети
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РИА Новости

Цукерберг высказался против китайской модели регулирования сети

03:35 19.05.2020
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© AP Photo / Eric RisbergГенеральный директор Facebook Марк Цукерберг
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг
© AP Photo / Eric Risberg
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг призвал не допустить распространения в мире так называемой китайской модели интернета, сообщает газета Politico.
В ходе теледебатов, организованных бельгийской дискуссионной площадкой CERRE, Цукерберг заявил, что китайская модель, по его мнению, игнорирует права человека.
"Это (распространение китайской модели цензуры) действительно опасно. Я обеспокоен тем, что такая модель распространится на другие страны", - приводит газета слова Цукерберга.
Это не первый раз, когда глава Facebook критикует модель регулирования интернета в Китае. В октябре прошлого года он раскритиковал так называемую китайскую цензуру, обвинив конкурента Facebook TikTok в цензуре сообщений о протестах в Гонконге. Сам TikTok это отрицал.
КНР в прошлом опровергала критику США в области прав человека и сама выпускала доклады, в которых критиковала ситуацию с правами человека в США.
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Марк ЦукербергКитайВ мире
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