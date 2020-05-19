Цукерберг высказался против китайской модели регулирования сети

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг призвал не допустить распространения в мире так называемой китайской модели интернета, сообщает газета Politico.
В ходе теледебатов, организованных бельгийской дискуссионной площадкой CERRE, Цукерберг заявил, что китайская модель, по его мнению, игнорирует права человека.
"Это (распространение китайской модели цензуры) действительно опасно. Я обеспокоен тем, что такая модель распространится на другие страны", - приводит газета слова Цукерберга.
КНР в прошлом опровергала критику США в области прав человека и сама выпускала доклады, в которых критиковала ситуацию с правами человека в США.