Цукерберг высказался против китайской модели регулирования сети

В ходе теледебатов, организованных бельгийской дискуссионной площадкой CERRE, Цукерберг заявил, что китайская модель, по его мнению, игнорирует права человека.

"Это (распространение китайской модели цензуры) действительно опасно. Я обеспокоен тем, что такая модель распространится на другие страны", - приводит газета слова Цукерберга.