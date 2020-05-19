Кинологи рассказали, как себя вести при встрече с бездомной собакой

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российская кинологическая федерация (РКФ) поделилась с РИА Новости рекомендациями, которые помогут обезопасить встречу с бездомными собаками.

"Если вы знаете о том, что где-то обитает свора безнадзорных собак, обходите это место, особенно в тёмное время суток. Обязательно обращайтесь в органы местного самоуправления или государственную ветеринарную станцию с требованиями отлова и помещения этих собак в приют. Собака – домашнее животное, у нее обязательно должен быть хозяин, она не должна находится на улице безнадзорно", - рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как отметили в РКФ, чаще всего бездомные собаки нападают на людей, нарушивших границы территории, где проживает и кормится стая. Как правило, одиночные бродячие собаки испытывают страх и настороженность и не подходят к человеку, но в ситуациях, когда они не могут избежать встречи, они также могут проявлять агрессию, особенно, когда человек оказался неожиданно слишком близко.

Опасность бездомных собак заключается ещё и в том, что они могут быть переносчиками различных заболеваний, некоторые из которых смертельно опасны (например, бешенство).

Что делать, если встретил безнадзорную собаку?

Как пояснили в РКФ, "в случае если собака спокойна и не проявляет к вам интереса, не обращайте на неё внимание и проходите мимо". Если вы встретили на улице собаку с клипсой на ухе (чаще всего жёлтого цвета), это обозначает, что собаку отловили, осмотрели ветеринары, провели необходимые профилактические меры, такие как вакцинация и стерилизация, и выпустили обратно в среду обитания. "Такая собака не является переносчиком заболеваний и считается не агрессивной", - отмечают кинологи.

Наибольшую опасность представляют стаи собак, поскольку они могут напасть на территории, которую считают своей. "Самое важное – это постараться избежать такой встречи. Постарайтесь пройти мимо такой стаи, не обращая внимание и не проявляя интереса. Не пытайтесь убегать или вести себя угрожающе, если вы будете сохранять спокойствие, они не обратят на вас внимание", - сказали в РКФ.

Если все же, уточнили кинологи, бездомные собаки стали обращать на вас внимание, например, начали вас облаивать, встаньте неподвижно, лучше всего спиной к дереву, стене, забору, чтобы они не смогли обойти вас вокруг и сбить с ног. "Собаки лают, потому что показывают, что недовольны встречей с чужаками на своей территории, и стараются прогнать вас. Они могут напасть, если им покажется, что вы угрожаете их жизни. Оставайтесь на месте, пока стая не успокоится. После того как они начнут терять к вам интерес, начните медленно отходить в сторону, не делая резких движений и не издавая громких звуков и не поворачиваясь к стае спиной. Двигайтесь медленно и плавно, пока не выйдете за пределы территории стаи", - сказали в РКФ.

Если хозяин с тобой

Если вы встретили бездомную собаки во время прогулки со своим питомцем, кинологи рекомендуют проходить мимо, не обращая свое внимание и внимание питомца на проходящую собаку.

"Если вы встретились с бездомными собаками, которые начали вас облаивать, постарайтесь отвлечь вашего питомца: называйте его кличку и продолжайте движение", - советуют в РКФ.

Кинологи рекомендуют не допускать драки, успокоить свою собаку, если она проявляет агрессию. Начните медленно идти в противоположную от стаи сторону, без резких движений. Не пытайтесь убежать и ни в коем случае не натравливайте свою собаку на безнадзорных животных: это может быть опасно, сказали в РКФ.

Если вас покусала бездомная собака

В этом случае, как советуют кинологи, нужно промыть рану проточной чистой водой, удалив остатки слюны и грязи. Для этого подойдет хозяйственное мыло, поскольку оно эффективно борется с болезнетворными микроорганизмами благодаря высокому содержанию щелочей. Если у вас обильное кровотечение – сильно прижмите рану и плотно перевяжите. Затем немедленно обратитесь в медучреждение, там вас осмотрят и произведут необходимые манипуляции. "Вам необходимо будет пройти профилактический курс лечения от бешенства", - подчеркивают кинологи.