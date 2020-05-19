Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T08:54
https://ria.ru/20200519/1571648543.html
Ученые сравнили опасность COVID-19 и гриппа
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569221900_0:27:1440:837_1036x0_80_0_0_dc2efd18ffee81514d7c422fc4d8996f.jpg
РИА Новости

Ученые сравнили опасность COVID-19 и гриппа

03:29 19.05.2020 (обновлено: 08:54 19.05.2020)
18926
© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
© Фото : NIAID-RML
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. COVID-19 гораздо более смертоносен, чем грипп, к такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета, их статья опубликована в журнале Health Affairs.
По данным ученых, в США уровень смертности среди инфицированных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания составляет 1,3%. В то же время аналогичный показатель для сезонного гриппа держится на уровне всего 0,1%. Статистика построена на данных о заболеваемости и летальных исходах среди зараженных в 116 округах в 33 штатах.
Согласно прогнозу исследователей, если в США и в других странах мира не начать более активную борьбу с эпидемией, число умерших может оказаться катастрофическим.
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Вчера, 00:14Распространение нового коронавируса
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Число случаев COVID-19 в США превысило 1,5 миллиона человек, умерших более 90 тысяч.
По России выявили 290 678 случаев COVID-19. Из этого числа 2722 пациента скончались, более 70 тысяч человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
79422552
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСША
Рекомендуем
Руки
Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ИГ* в Сирии
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Фотоснимок коронавируса
Биолог спрогнозировала выход России из эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Штаб-квартира компании Apple в Купертино перед началом презентации
Apple ответила на обвинения в сговоре с Россией
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
Истребители-бомбардировщики СУ-34
Китайские СМИ оценили боеспособность Су-34
Сердце
Мясников рассказал, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Бездомные собаки
Кинологи рассказали, как себя вести при встрече с бездомной собакой
Учения советских войск в ГДР
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР "оккупантами"
Студент обедает за компьютером
Названы ускоряющие старение продукты
Грегори Тайри Бойс в фильме Сумерки
Актер из фильма "Сумерки" умер в возрасте 30 лет
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния