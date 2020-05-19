"Росатом" задумался о большой наработке плутония для "ядерных батареек"

В силу своих свойств Pu-238 непригоден для создания ядерного оружия, зато благодаря большому тепловыделению оказался очень удобен для использования в радиоизотопных термоэлектрогенераторах (РИТЭГах) - например, в целях обеспечения межпланетных исследовательских миссий. Плутоний-238 имеет относительно большой период полураспада (порядка 88 лет) и поэтому способен выделять тепло в течение длительного срока.