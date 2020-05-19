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Туризм
2020-05-19T03:22
https://ria.ru/20200519/1571648460.html
В AmCham рассказали о слухах о возобновлении авиарейсов между РФ и США
https://cdn23.img.ria.ru/images/149575/64/1495756436_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_6c4975950430633f4d6154c0a3b5af78.jpg
РИА Новости

В AmCham рассказали о слухах о возобновлении авиарейсов между РФ и США

03:22 19.05.2020
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Спрос на авиарейсы между Россией и США очень высокий, что может привести к возобновлению регулярного авиасообщения между странами, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
"На последней встрече посол (США Джон Салливан – ред.) говорил о том, какие действия посольство США предпринимает сейчас для помощи американским гражданам, которые хотели бы вернуться в США. Это было связано с рейсами, которые "Аэрофлот" организует время от времени. Эти рейсы пока нерегулярные, хотя ходит слух, что будут возобновляться и регулярные рейсы, пусть и не так часто, как раньше. Спрос на нынешние нерегулярные рейсы очень высокий", - отметил Родзянко.
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"Что касается отношений стран, посол Салливан говорил положительно, что у него есть доступ на нужные встречи, и он очень доволен тем, как его принимают. Он повторил, что его задача – улучшить отношения с Россией. Он также отметил, что есть и спорные вопросы в отношениях, но их обсуждения, как мне представляется из его слов, проходят более нормально, чем было раньше - менее эмоционально", - также рассказал собеседник агентства.
На прошлой неделе посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов говорил, что граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в посольство РФ в США за содействием в выезде в Россию для воссоединения с семьями. Ранее очередной рейс "Аэрофлота" вывез из Нью-Йорка в Россию 369 человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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