В AmCham рассказали о слухах о возобновлении авиарейсов между РФ и США

"Что касается отношений стран, посол Салливан говорил положительно, что у него есть доступ на нужные встречи, и он очень доволен тем, как его принимают. Он повторил, что его задача – улучшить отношения с Россией. Он также отметил, что есть и спорные вопросы в отношениях, но их обсуждения, как мне представляется из его слов, проходят более нормально, чем было раньше - менее эмоционально", - также рассказал собеседник агентства.