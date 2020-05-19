Мясников рассказал, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем

"Сегодня это проблема. Потому что все, что вы можете дома выпить — это все как мертвому припарки. Все эти нитроглицерины, валокордины, корвалолы. В принципе, это приносит только вред - вы глушите сигнал, вы теряете время. Если реально заболит сердце, то есть реально у вас "зажгло", заложило сердце, вы сели на кровать, остановились, трудно вздохнуть, вы покрылись потом, у вас одышка, тут надо срочно звонить (в скорую. – прим. ред.)", — заявил Мясников.