Мясников рассказал, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, в каких случаях людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, необходимо звонить в скорую.
"Сегодня это проблема. Потому что все, что вы можете дома выпить — это все как мертвому припарки. Все эти нитроглицерины, валокордины, корвалолы. В принципе, это приносит только вред - вы глушите сигнал, вы теряете время. Если реально заболит сердце, то есть реально у вас "зажгло", заложило сердце, вы сели на кровать, остановились, трудно вздохнуть, вы покрылись потом, у вас одышка, тут надо срочно звонить (в скорую. – прим. ред.)", — заявил Мясников.
По его словам, особенно это касается мужчин старше 40 лет, которые страдают от лишнего веса, курят и имеют повышенные давление, сахар и холестерин.
"Немедленно в скорую. Потому что у вас есть только два часа, (чтобы. – прим. ред.) оказаться на столе, где вам введут катетер, баллон и сделают ангиопластику", - добавил специалист.
Ранее Мясников рассказал, какими препаратами опасно снимать боль в случае лечения на дому. По словам медика, лучшим вариантом для снятия боли является парацетамол.
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