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Эксперты отметили снижение числа угонов автомобилей
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РИА Новости

Эксперты отметили снижение числа угонов автомобилей

03:12 19.05.2020
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© Fotolia / Daniel JędzuraУгон автомобиля
Угон автомобиля
© Fotolia / Daniel Jędzura
Угон автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Число угонов автомобилей в период нерабочих дней в России снизилось вдвое, однако в целом злоумышленники никуда не делись и угоняют те же марки автомобилей, что и раньше, рассказали опрошенные РИА Новости страховщики.
Так, по статистике компаний "Согласие", "РЕСО-гарантия" и "АльфаСтрахование", в апреле по сравнению с мартом число заявленных угонов снизилось примерно в 2 раза. В компании "МАКС" фиксируют снижение на 30%, а в ВСК – даже в 2,6 раза.
"В целом изменение числа хищений зависит от жесткости режима изоляции. Чем он жестче, тем меньше вероятность угона, так как люди сидят дома. В первые недели изоляции у нас было меньше обращений в связи с хищением, перед ужесточением в апреле количество выросло, на майских праздниках были самые высокие за этот период показатели", - пояснил агентству заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.
С ним согласен начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга "МАКСа" Евгений Попков: он отмечает, что раз люди больше времени проводят дома, то есть возможность более внимательно следить за своими автомобилями. А в "Согласии" предполагают, что к снижению числа страховых случаев привели снижение загруженности дорог и повышенная опасность для угонщика быть пойманным. Про более частые проверки от ДПС упомянул и директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахования" Александр Харагезов.
Вместе с тем, страховщики сходятся в заключении, что самые популярные автомобили у угонщиков никак не поменялись из-за пандемии. Большинство из них назвало среди лидеров по угонам бренды Toyota, Kia и Hyundai. При этом в число самых часто упоминаемых моделей вошли Hyundai Creta и Tucson, Kia Sportage и Rio, Toyota Land Cruiser и Camry.
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