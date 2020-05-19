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2020-05-19T03:21
https://ria.ru/20200519/1571648349.html
Эксперт рассказал, что является основным критерием оценки смартфонов
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РИА Новости

Эксперт рассказал, что является основным критерием оценки смартфонов

03:21 19.05.2020
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© Фото : Pixabay License/JESHOOTSДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
© Фото : Pixabay License/JESHOOTS
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Главными приоритетами при выборе смартфона являются его современность и новизна – сегодня модель старше пяти лет редкость для жителя мегаполиса. Потребитель оценивает, прежде всего, скорость работы и зарядки, а также качество экрана и камеры, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им.Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.
"Скорость зависит, прежде всего, от того, насколько быстро и стабильно организовано получение сигнала от вышек операторов, а также от того, каково качество приема wi-fi и bluetooth в конкретной местности", - сказал эксперт.
По его словам, покупателей уже давно интересует не само наличие в виде галочки той или иной опции, а современный стандарт возможности ею пользоваться. Если в телефоне нет стандарта получения данных на скорости LTE, он уже становится менее интересным, отметил он. ​
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РЭУ имени Г. В. ПлехановаТехнологии
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