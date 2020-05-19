Эксперт рассказал, что является основным критерием оценки смартфонов

"Скорость зависит, прежде всего, от того, насколько быстро и стабильно организовано получение сигнала от вышек операторов, а также от того, каково качество приема wi-fi и bluetooth в конкретной местности", - сказал эксперт.

По его словам, покупателей уже давно интересует не само наличие в виде галочки той или иной опции, а современный стандарт возможности ею пользоваться. Если в телефоне нет стандарта получения данных на скорости LTE, он уже становится менее интересным, отметил он. ​