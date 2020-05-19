Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-19T03:10
https://ria.ru/20200519/1571648316.html
В России в разы выросло число заказов у курьерских служб
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569729077_0:347:3024:2048_1036x0_80_0_0_b9868db081194085af94045cf2e3d639.jpg
РИА Новости

В России в разы выросло число заказов у курьерских служб

03:10 19.05.2020
212
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКурьер
Курьер
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Курьер
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Курьерская доставка из российских интернет-магазинов с начала периода самоизоляции показывает кратный рост - чаще всего россияне заказывают товары для дома, спорта, одежду и детские товары, рассказали опрошенные РИА Новости сервисы доставки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В связи с этим в России с конца марта был введен режим нерабочих дней, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции и покидали дома только по необходимости. В Москве и Московской области, а также еще в ряде регионов режим самоизоляции продлится до 31 мая.
Количество заказов курьерской доставки для интернет-магазинов у ПЭК.EasyWay с 1 марта по 6 мая выросло в 2,7 раза, прирост общего объема доставки в секторе e-commerce в кубических метрах составил 133%. "Наиболее высокий рост спроса в сегменте e-commerce с момента введения режима самоизоляции демонстрируют спортивные товары (плюс 238%). Также клиенты интернет-магазинов активно заказывают доставку бытовой техники (плюс 196%), товаров народного потребления (плюс 188%) и пищевых добавок (плюс 176%)", - сообщил директор по стратегическому развитию ПЭК Данил Кудрявцев.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Pony Express зафиксировал рост объема отправлений интернет-магазинов за март-апрель более чем на 40% в годовом выражении. "Внутри категорий динамика разнонаправленная, так, например, товары для спорта, детские товары, электроника, такие продукты питания как бакалея и кофе увеличилась кратно, а по отправлениям с предметами роскоши, ювелирными изделиями, одеждой и косметикой снижение достигло 50%", - сообщили в пресс-службе компании.
При этом по сравнению с периодом до изоляции (январь-февраль) компания отметила рост в спортивных товарах - от инвентаря, до одежды и обуви – в 5 раз, продуктах питания (бакалея, кофе) - в 3 раза. Корма для животных стали заказывать в 2,5 раза чаще, БАДы и товары для дома - в 2 раза, а товары для детей - на 45% чаще. Тренды связаны с потребительским поведением: если в начале периода самоизоляции покупатели старались сформировать запасы продуктов питания, импортных товаров, по которым ожидалось увеличение цен в связи с падением курса рубля, то теперь приобретают товары первой необходимости - продукты питания, бытовую химию, товары для домашних животных.
Компания СДЭК отметила рост числа посылок в марте на 25% в годовом выражении, до 3,5 миллиона штук, в апреле - на 16%. "Увеличился спрос на продукты и товары первой необходимости, спортивные товары, для дачи и отдыха. Востребованы товары для красоты и здоровья: массажеры, машинки для стрижки", - рассказала директор по маркетингу СДЭК Ольга Сгибнева.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
400000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Рекомендуем
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Штаб-квартира компании Apple в Купертино перед началом презентации
Apple ответила на обвинения в сговоре с Россией
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые сравнили опасность COVID-19 и гриппа
Студент обедает за компьютером
Названы ускоряющие старение продукты
Грегори Тайри Бойс в фильме Сумерки
Актер из фильма "Сумерки" умер в возрасте 30 лет
Президент США Дональд Трамп
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Руки
Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
Фитнес-браслет
Эксперт рассказал, насколько точны показания фитнес-браслетов
Самолет в небе
В AmCham рассказали о слухах о возобновлении авиарейсов между РФ и США
Девушка с ребенком на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Котяков назвал максимальную сумму, которую могут получить семьи с детьми
Фотоснимок коронавируса
Биолог спрогнозировала выход России из эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Наталья Поклонская
СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Сердце
Мясников рассказал, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказал, что является основным критерием оценки смартфонов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния