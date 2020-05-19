В России в разы выросло число заказов у курьерских служб

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Курьерская доставка из российских интернет-магазинов с начала периода самоизоляции показывает кратный рост - чаще всего Курьерская доставка из российских интернет-магазинов с начала периода самоизоляции показывает кратный рост - чаще всего россияне заказывают товары для дома, спорта, одежду и детские товары, рассказали опрошенные РИА Новости сервисы доставки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В связи с этим в России с конца марта был введен режим нерабочих дней, чтобы граждане не нарушали режим самоизоляции и покидали дома только по необходимости. В Москве Московской области , а также еще в ряде регионов режим самоизоляции продлится до 31 мая.

Количество заказов курьерской доставки для интернет-магазинов у ПЭК.EasyWay с 1 марта по 6 мая выросло в 2,7 раза, прирост общего объема доставки в секторе e-commerce в кубических метрах составил 133%. "Наиболее высокий рост спроса в сегменте e-commerce с момента введения режима самоизоляции демонстрируют спортивные товары (плюс 238%). Также клиенты интернет-магазинов активно заказывают доставку бытовой техники (плюс 196%), товаров народного потребления (плюс 188%) и пищевых добавок (плюс 176%)", - сообщил директор по стратегическому развитию ПЭК Данил Кудрявцев.

Pony Express зафиксировал рост объема отправлений интернет-магазинов за март-апрель более чем на 40% в годовом выражении. "Внутри категорий динамика разнонаправленная, так, например, товары для спорта, детские товары, электроника, такие продукты питания как бакалея и кофе увеличилась кратно, а по отправлениям с предметами роскоши, ювелирными изделиями, одеждой и косметикой снижение достигло 50%", - сообщили в пресс-службе компании.

При этом по сравнению с периодом до изоляции (январь-февраль) компания отметила рост в спортивных товарах - от инвентаря, до одежды и обуви – в 5 раз, продуктах питания (бакалея, кофе) - в 3 раза. Корма для животных стали заказывать в 2,5 раза чаще, БАДы и товары для дома - в 2 раза, а товары для детей - на 45% чаще. Тренды связаны с потребительским поведением: если в начале периода самоизоляции покупатели старались сформировать запасы продуктов питания, импортных товаров, по которым ожидалось увеличение цен в связи с падением курса рубля, то теперь приобретают товары первой необходимости - продукты питания, бытовую химию, товары для домашних животных.

Компания СДЭК отметила рост числа посылок в марте на 25% в годовом выражении, до 3,5 миллиона штук, в апреле - на 16%. "Увеличился спрос на продукты и товары первой необходимости, спортивные товары, для дачи и отдыха. Востребованы товары для красоты и здоровья: массажеры, машинки для стрижки", - рассказала директор по маркетингу СДЭК Ольга Сгибнева.