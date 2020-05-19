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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T03:02
https://ria.ru/20200519/1571648191.html
Губернатор египетской провинции заболел коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/152447/02/1524470275_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_f9ee6037853d58cde4b1bb5c6dd0046c.jpg
РИА Новости

Губернатор египетской провинции заболел коронавирусом

03:02 19.05.2020
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CC BY 2.0 / camilo g. r. / DamiettaЕгипет
Египет
CC BY 2.0 / camilo g. r. / Damietta
Египет. Архивное фото
КАИР, 19 мая - РИА Новости. Губернатор египетской провинции Дакахлия на севере страны сообщил в ночь на вторник, что заразился коронавирусом, при этом он провел ранее встречу с одним из египетских министров.

"Я получил положительный результат анализа на коронавирус, большинство симптомов заболевания присутствует", - заявил губернатор Айман Мухтар в интервью телеканалу Sada el-Balad.

Мухтар отметил, что с дыханием у него проблем на данный момент нет, больше всего беспокоит кашель и повышенная утомляемость.
При этом чиновник сообщил, что в понедельник провел встречу в Каире с министром ирригации и водных ресурсов Египта Мухаммадом Абд аль-Ати. "Мы обсуждали с ним вопросы ирригации в моей провинции... по возвращению в Дакахлию я почувствовал себя утомленным", - сообщил он каналу.
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По данным минздрава Египта, общее число заболевших коронавирусом в стране – 12 764 человека, 3440 человек выздоровели, погибли 645 человек.
В воскресенье премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил об ужесточении мер борьбы с коронавирусом на время праздника разговения Ид аль-Фитр: удлинен комендантский час – с 24 по 29 мая он будет начинаться не с 21.00, а с 17.00. На время праздника будет приостановлена работа общественного транспорта, закрыты все торговые центры, рестораны, увеселительные заведения, все пляжи, парки. Также с 30 мая будет введен масочный режим со штрафами для нарушителей.
С 30 мая, как сообщил премьер, возобновят работу ТЦ и учреждения, предоставляющие гражданам различные услуги. При этом комендантский час с 30 мая в течение двух недель будет длиться с 20.00 до 06.00.
По словам премьера, с середины июня будет объявлено о постепенном возобновлении работы тех объектов, которые были закрыты в связи с коронавирусом, в том числе спортивных, с учетом всех мер предосторожности.
Сейчас комендантский час в Египте действует с 21.00 до 06.00.
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