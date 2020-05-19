СМИ: в "зеленой зоне" в Багдаде упали две ракеты

"Две ракеты, запущенные из ЗРК "Катюша" (реактивные снаряды этого типа. — Прим. ред.), упали в окрестностях "зеленой зоны", — сообщил каналу источник. По его словам, патрули органов безопасности ищут место запуска ракет.

Источник отметил, что одна ракета упала на крышу здания в "зеленой зоне", в результате никто не пострадал.

"Зеленая зона" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.