СМИ: в "зеленой зоне" в Багдаде упали две ракеты

КАИР, 19 мая — РИА Новости. Две ракеты упали в "зеленой зоне" в центре Багдада, где расположены посольства и госучреждения, сообщил в ночь на вторник телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.
"Две ракеты, запущенные из ЗРК "Катюша" (реактивные снаряды этого типа. — Прим. ред.), упали в окрестностях "зеленой зоны", — сообщил каналу источник. По его словам, патрули органов безопасности ищут место запуска ракет.
Источник отметил, что одна ракета упала на крышу здания в "зеленой зоне", в результате никто не пострадал.
"Зеленая зона" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.