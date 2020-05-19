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2020-05-19T10:53
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СМИ: в "зеленой зоне" в Багдаде упали две ракеты
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РИА Новости

СМИ: в "зеленой зоне" в Багдаде упали две ракеты

02:28 19.05.2020 (обновлено: 10:53 19.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения в Багдаде
Боец спецподразделения в Багдаде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
КАИР, 19 мая — РИА Новости. Две ракеты упали в "зеленой зоне" в центре Багдада, где расположены посольства и госучреждения, сообщил в ночь на вторник телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.

"Две ракеты, запущенные из ЗРК "Катюша" (реактивные снаряды этого типа. — Прим. ред.), упали в окрестностях "зеленой зоны", — сообщил каналу источник. По его словам, патрули органов безопасности ищут место запуска ракет.

Источник отметил, что одна ракета упала на крышу здания в "зеленой зоне", в результате никто не пострадал.
"Зеленая зона" Багдада, где расположены правительственные учреждения и посольства, периодически становится мишенью ракетных обстрелов. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.
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