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В России за сутки ликвидировали 35 лесных пожаров
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РИА Новости

В России за сутки ликвидировали 35 лесных пожаров

02:27 19.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В России за сутки ликвидировали 35 лесных пожаров на площади более 678 гектаров, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось о 23 лесных пожарах более чем на 290 гектаров.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18 мая в России ликвидировано 35 лесных пожаров на площади 678 гектар", - говорится в сообщении.
Кроме того, на полночь 19 мая в России действовали 22 лесных пожара на площади 4 879 гектаров, которые активно тушили. При этом наибольшая площадь пожаров, которые тушили, фиксируется в Забайкальском крае (3099 гектаров).
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