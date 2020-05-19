Эксперт рассказал, насколько точны показания фитнес-браслетов

"Из функций контроля физической активности, протестированных Роскачеством, фитнес-браслеты лучше всего справлялись с подсчетом пройденных шагов. Меньше половины (4 из 10) исследованных браслетов показывает корректно пройденную дистанцию. Только одна модель показывает корректные результаты при подсчете сердечного ритма", — сказал он.