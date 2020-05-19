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2020-05-19T02:20
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Эксперт рассказал, насколько точны показания фитнес-браслетов
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РИА Новости

Эксперт рассказал, насколько точны показания фитнес-браслетов

02:20 19.05.2020
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© AFP 2020 / Nicholas KammФитнес-браслет
Фитнес-браслет
© AFP 2020 / Nicholas Kamm
Фитнес-браслет . Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Наиболее эффективный контроль физической нагрузки фитнес-браслеты обеспечивают при интенсивной тренировке. Легкая нагрузка и подсчет сердечного ритма отслеживаются хуже, рассказал агентству "Прайм" директор департамента аналитики и проектного управления Роскачества Станислав Полубинский.
"Из функций контроля физической активности, протестированных Роскачеством, фитнес-браслеты лучше всего справлялись с подсчетом пройденных шагов. Меньше половины (4 из 10) исследованных браслетов показывает корректно пройденную дистанцию. Только одна модель показывает корректные результаты при подсчете сердечного ритма", — сказал он.
Лучше всего фитнес-браслеты справляются с подсчетом шагов при беге, чуть хуже – при обычной ходьбе. Наибольшая погрешность в подсчете возникла при повседневной активности.
Схожий набор тестов проводился и для определения точности подсчета сердечного ритма.
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4
7 мая, 08:55
Роскачество проверило фитнес-браслеты
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РоссияРоскачествоТехнологии
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