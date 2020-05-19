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Минтруд готовит законодательные инициативы по удаленной работе
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РИА Новости

Минтруд готовит законодательные инициативы по удаленной работе

02:06 19.05.2020
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CC0 / Skitterphoto / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / Skitterphoto /
Ноутбук
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что министерство готовит законодательные инициативы по регулированию удаленной работы и гибких форм занятости, чтобы россияне могли формировать трудовые отношения официально и иметь достойный доход.
По словам министра, разрыв доходов богатых и бедных является серьезной проблемой для России. По статистике доходов россиян, незначительное число граждан могут быть отнесены к гражданам, которые имеют стабильный уровень доходов.
"На сегодняшний день это вот именно трансформация рынка труда, в том числе, кстати, и с учетом тех посылов, которые мы сейчас имеем в рамках пандемии, - это удаленная занятость, гибкие формы занятости - с тем, чтобы максимально позволить гражданам официально сформировать свои трудовые отношения таким образом, чтобы иметь достойный доход", - отметил министр в эфире программы "Познер" на "Первом канале".
"Они у нас стоят на повестке дня, и мы в ближайшее время будем выходить с соответствующими законодательными инициативами", - добавил он.
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РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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