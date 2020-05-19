Минтруд готовит законодательные инициативы по удаленной работе

По словам министра, разрыв доходов богатых и бедных является серьезной проблемой для России. По статистике доходов россиян, незначительное число граждан могут быть отнесены к гражданам, которые имеют стабильный уровень доходов.

"На сегодняшний день это вот именно трансформация рынка труда, в том числе, кстати, и с учетом тех посылов, которые мы сейчас имеем в рамках пандемии, - это удаленная занятость, гибкие формы занятости - с тем, чтобы максимально позволить гражданам официально сформировать свои трудовые отношения таким образом, чтобы иметь достойный доход", - отметил министр в эфире программы "Познер" на "Первом канале".