Число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило 250 тысяч человек

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бразилии выросло до 254 220, за сутки COVID-19 подтвердился у 13 140 человек, сообщил минздрав страны.
Число погибших за последние 24 часа составило 674 человека, всего погибли 16 792 человека. Еще 2 277 смертей находятся на исследовании.
Выздоровели 100 459 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.