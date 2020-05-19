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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T01:54
https://ria.ru/20200519/1571647741.html
Число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило 250 тысяч человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:234:3000:1922_1036x0_80_0_0_80e5c7ab8c6a9e2a152ba44a021a05ba.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило 250 тысяч человек

01:54 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Бразилии выросло до 254 220, за сутки COVID-19 подтвердился у 13 140 человек, сообщил минздрав страны.
Число погибших за последние 24 часа составило 674 человека, всего погибли 16 792 человека. Еще 2 277 смертей находятся на исследовании.
Выздоровели 100 459 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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