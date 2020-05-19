Исследование: российские подростки стали реже чистить зубы

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Российские дети и подростки в возрасте 13 и 15 лет стали реже чистить зубы, при этом 11-летние школьники следят за гигиеной полости рта лучше, говорится в международном исследовании HBSC (Health behaviour in school-aged children – "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья") под эгидой Российские дети и подростки в возрасте 13 и 15 лет стали реже чистить зубы, при этом 11-летние школьники следят за гигиеной полости рта лучше, говорится в международном исследовании HBSC (Health behaviour in school-aged children – "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья") под эгидой ВОЗ

Исследование HBSC подготовлено на основе изучения данных 227 441 детей и подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет из 45 стран и регионов, в том числе из России. Исследование проводилось с 2017 по 2018 годы. В России было опрошено порядка 4300 детей школьного возраста. Полученные данные сравниваются с теми же показателями за 2013-2014 годов.

"Показатели чистки зубов улучшились среди 11-летних и составили 58% среди мальчиков и 64% среди девочек, что на 12 и 7 процентных пунктов больше, чем в 2013/2014. Однако среди других возрастных групп таких положительных изменений не наблюдается, напротив, показатели упали на один-два процентных пункта", - говорится в исследовании.

При этом отмечается, что "мальчики и девочки из семей с более высоким достатком чистят зубы чаще".