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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T01:37
https://ria.ru/20200519/1571647466.html
ВС Сальвадора отменил президентский декрет о продлении режима ЧС
https://cdn24.img.ria.ru/images/26403/99/264039920_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_4cc288004b1ad3f823ceea0f21b357b4.jpg
РИА Новости

ВС Сальвадора отменил президентский декрет о продлении режима ЧС

01:37 19.05.2020
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© Flickr / Yiftah LiebermanСальвадор
Сальвадор
© Flickr / Yiftah Lieberman
Сальвадор. Архивное фото
МЕХИКО, 19 мая - РИА Новости. Конституционная палата верховного суда Сальвадора признала неконституционным и остановила действие декрета президента Найиба Букеле, который продлевал на 30 дней действие режима ЧС, предоставляя исполнительной власти полномочия законодательной.
"Обстоятельства, связанные с пандемией, регулируются исполнительным указом № 24 в секторе здравоохранения и законодательным декретом № 639, которые все еще в силе. Поэтому президент не был уполномочен осуществлять нормативные полномочия Законодательного собрания", - говорится в тексте резолюции, опубликованной на портале правительства Сальвадора.
Указ президента, изданный правительством 16 мая, вызвал критику на международном уровне. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и исполнительный директор Human Rights Watch Хосе Мигель Виванко отметили превышение полномочий президентом Сальвадора.
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Согласно местному законодательству, решение о введении или продлении действия режима ЧС принимается законодательным собранием. Как сообщали местные СМИ, в четверг большинство депутатов проголосовали против продления данной меры.
Однако, как пояснил Букеле, в стране сохраняется угроза распространения коронавируса. Он отметил что, депутаты не явились на заседание для обсуждения продления действия меры, невзирая на призывы правительства. В таком случае у президента республики есть право объявить в стране режим чрезвычайной ситуации и позднее уведомить законодательное собрание об этом решении, отмечал он.
По последним данным, в Сальвадоре выявлено 1383 подтвержденных случая коронавируса и 30 летальных исходов, выздоровели 474 человека.
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