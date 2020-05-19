ВС Сальвадора отменил президентский декрет о продлении режима ЧС

"Обстоятельства, связанные с пандемией, регулируются исполнительным указом № 24 в секторе здравоохранения и законодательным декретом № 639, которые все еще в силе. Поэтому президент не был уполномочен осуществлять нормативные полномочия Законодательного собрания", - говорится в тексте резолюции, опубликованной на портале правительства Сальвадора.

Однако, как пояснил Букеле, в стране сохраняется угроза распространения коронавируса. Он отметил что, депутаты не явились на заседание для обсуждения продления действия меры, невзирая на призывы правительства. В таком случае у президента республики есть право объявить в стране режим чрезвычайной ситуации и позднее уведомить законодательное собрание об этом решении, отмечал он.