ВС Сальвадора отменил президентский декрет о продлении режима ЧС

МЕХИКО, 19 мая - РИА Новости. Конституционная палата верховного суда Сальвадора признала неконституционным и остановила действие декрета президента Найиба Букеле, который продлевал на 30 дней действие режима ЧС, предоставляя исполнительной власти полномочия законодательной.
"Обстоятельства, связанные с пандемией, регулируются исполнительным указом № 24 в секторе здравоохранения и законодательным декретом № 639, которые все еще в силе. Поэтому президент не был уполномочен осуществлять нормативные полномочия Законодательного собрания", - говорится в тексте резолюции, опубликованной на портале правительства Сальвадора.
Указ президента, изданный правительством 16 мая, вызвал критику на международном уровне. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и исполнительный директор Human Rights Watch Хосе Мигель Виванко отметили превышение полномочий президентом Сальвадора.
Согласно местному законодательству, решение о введении или продлении действия режима ЧС принимается законодательным собранием. Как сообщали местные СМИ, в четверг большинство депутатов проголосовали против продления данной меры.
Однако, как пояснил Букеле, в стране сохраняется угроза распространения коронавируса. Он отметил что, депутаты не явились на заседание для обсуждения продления действия меры, невзирая на призывы правительства. В таком случае у президента республики есть право объявить в стране режим чрезвычайной ситуации и позднее уведомить законодательное собрание об этом решении, отмечал он.
По последним данным, в Сальвадоре выявлено 1383 подтвержденных случая коронавируса и 30 летальных исходов, выздоровели 474 человека.
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