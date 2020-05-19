Глава Минтруда рассказал о целях по снижению бедности

"Я соглашусь с вами, что это достичь будет трудно, но не могу сказать, что это будет невозможно по одной простой причине, что у нас целый ряд инструментов есть, которые, на мой взгляд, могут нам позволить это сделать", - сказал Котяков в программе "Познер" в эфире Первого канала.