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Глава Минтруда рассказал о целях по снижению бедности
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РИА Новости

Глава Минтруда рассказал о целях по снижению бедности

01:35 19.05.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что достигнуть цели по снижению бедности в два раза к 2024 году будет трудно, но не невозможно.
Снижение уровня бедности в два раза является одной из национальных целей социально-экономического развития РФ до 2024 года.
"Я соглашусь с вами, что это достичь будет трудно, но не могу сказать, что это будет невозможно по одной простой причине, что у нас целый ряд инструментов есть, которые, на мой взгляд, могут нам позволить это сделать", - сказал Котяков в программе "Познер" в эфире Первого канала.
Глава Минтруда отметил, что кардинальным образом пересмотрено оказание мер социальной поддержки для граждан. Он также напомнил, что из-за коронавируса предоставление мер социальной поддержки продлевается на шесть месяцев.
К тому же в бюджет заложен такой инструмент, как социальный контракт, он позволяет семье выйти из трудной ситуации. Со следующего года на это пойдут 28 миллиардов рублей, добавил министр.
Он уточнил, что если этих мер будет недостаточно, то министерство выйдет с дополнительными предложениями.
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5640040
Обсудить 6
РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
Популярные комментарии
Это из области фантастики. Но у нас как всегда намухлюют с цифрами и расчетами и доложат дедушке об исполнении. Чтобы искоренить бедность нужно сломать капиталистический строй, уничтожить животную систему распределения ресурсов.
19 мая, 01:40
ЛКЛысый Кучерявый
900011
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