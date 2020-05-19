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Минтруд ожидает стабилизации ситуации на рынке труда через месяц
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РИА Новости

Минтруд ожидает стабилизации ситуации на рынке труда через месяц

01:33 19.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков ожидает, что через месяц в России стабилизируется ситуация на рынке труда.
"Я ожидаю, что у нас более-менее стабилизируется ситуация на рынке труда, заработают предприятия. У нас будет четко уже сформированное и понятное количество официально зарегистрированных безработных", - сказал он в программе "Познер" на "Первом канале", отвечая на вопрос, чего ожидает через месяц.
По мнению министра, часть этих граждан раньше находились в "сером" секторе, им будут помогать найти официальную работу. Он отметил, что Минтруд прогнозирует, что существующие меры поддержки сделают более стабильным положение семей. К концу июня в министерстве будут анализировать ситуацию, чтобы понимать, куда двигаться дальше.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
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РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
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