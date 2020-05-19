Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T10:30
https://ria.ru/20200519/1571647351.html
Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267434_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_f1987beed56b049119d2a8b5f67f7c00.jpg
РИА Новости

Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ

01:26 19.05.2020 (обновлено: 10:30 19.05.2020)
3909
© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава Минтруда России Антон Котяков отметил, что вариант раздать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) не рассматривался, но рассматривался вариант привлечения части ресурсов для привлечения текущих задач.
"Взять и раздать все, что было сформировано в Министерстве финансов за последние годы как подушка безопасности, — такой вариант не рассматривался. Рассматривался вариант привлечения части ресурсов на решение текущих задач", — сказал Котяков в эфире передачи "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос, рассматривался ли вариант о том, чтобы раздать ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) россиянам.
Министр добавил, что вариант выделения части средств ФНБ для поддержки россиян, находящихся в наиболее трудном положении, рассматривался.
По словам министра, 80 процентов бедных в стране — это семьи с детьми. Часть мер, например выплата на детей от трех до 16 лет, предназначены именно для категории наиболее нуждающихся граждан.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия могла бы пойти на эмиссию и прямую раздачу денежных средств населению, если бы рубль был мировой резервной валютой. Глава Банка России Эльмира Набиуллина заявляла, что Центробанк поддерживает прямые бюджетные выплаты бизнесу и гражданам в текущей сложной ситуации, но не следует путать такую поддержку с "вертолетными" деньгами — печатанием денег и раздачей их населению, поскольку это может привести к негативным последствиям.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
24 апреля, 13:25Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В Кремле прокомментировали прогнозы по ФНБ
16421588
Обсудить 12
РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Экономика
Популярные комментарии
Мы уже поняли, что в случае чего поддержки гражданам от государства не будет и не планируется. Наглядно, на примере пандемии. Так что ваши разъяснения уже никому не нужны.
19 мая, 07:31
Александр Евдокимов
3900105
Рекомендуем
Участники экспедиции смотрят на пролив Фриза и остров Итуруп южной группы Большой гряды Курильских островов
МИД Японии вернул в доклад формулировку о принадлежности Южных Курил
Президент США Дональд Трамп
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
Девушка с ребенком на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Котяков назвал максимальную сумму, которую могут получить семьи с детьми
Автомобиль Volkswagen Polo 2020
Названа стартовая цена на новый Volkswagen Polo
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
Сбежавший боевик рассказал о сотрудничестве американцев с ИГ* в Сирии
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Глава Минтруда рассказал о целях по снижению бедности
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс на XI Гайдаровском форуме
Чубайс сравнил нефть со сдохшей лошадью
Президент США Дональд Трамп
Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США
Штаб-квартира компании Apple в Купертино перед началом презентации
Apple ответила на обвинения в сговоре с Россией
Съезд партии Единая Россия
Медведев анонсировал изменения в идеологии "Единой России"
Сотрудники правоохранительных органов на Красной площади в Москве
С короной на голове. Наплевав на карантин, люди едут заражать
Водка Столичная
РБК: экс-акционеры ЮКОСа добились ареста 18 российских алкогольных марок
Руки
Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Пожилой мужчина
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
23:26В Петербурге выписали второго пациента с COVID-19, вылеченного плазмой
Лента новостейМолния