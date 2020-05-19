Минтруд не рассматривал вариант раздать средства ФНБ

"Взять и раздать все, что было сформировано в Министерстве финансов за последние годы как подушка безопасности, — такой вариант не рассматривался. Рассматривался вариант привлечения части ресурсов на решение текущих задач", — сказал Котяков в эфире передачи "Познер" на Первом канале, отвечая на вопрос, рассматривался ли вариант о том, чтобы раздать ликвидные средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) россиянам.