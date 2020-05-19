Названа стартовая цена на новый Volkswagen Polo

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Компания Volkswagen представила лифтбек Polo нового поколения, объявив его начальную цену.
Обновленный автомобиль представлен в четырех комплектациях: Origin, Respect, Status и Exclusive, при этом его минимальная стоимость составляет 792,9 тысячи рублей.
Стоимость комплектации Respect стартует с 837,9 тысячи рублей, комплектация Status обойдется минимум в 971,9 тысячи рублей, а самая дорогая комплектация Exclusive начинается с 1111,9 тысячи рублей.
Модель предлагается с тремя бензиновыми двигателями мощностью 90, 110 и 125 лошадиных сил. В зависимости от силового агрегата автомобиль может оснащаться пятиступенчатой механической КПП, шестиступенчатой АКПП, самый мощный двигатель работает в паре с роботизированной DSG-7.