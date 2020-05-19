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Названа стартовая цена на новый Volkswagen Polo
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РИА Новости

Названа стартовая цена на новый Volkswagen Polo

01:26 19.05.2020 (обновлено: 12:38 19.05.2020)
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© Фото : Volkswagen 2020 Автомобиль Volkswagen Polo 2020
 Автомобиль Volkswagen Polo 2020
© Фото : Volkswagen 2020
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Компания Volkswagen представила лифтбек Polo нового поколения, объявив его начальную цену.
Обновленный автомобиль представлен в четырех комплектациях: Origin, Respect, Status и Exclusive, при этом его минимальная стоимость составляет 792,9 тысячи рублей.
© Фото : Volkswagen 2020 Автомобиль Volkswagen Polo 2020
 Автомобиль Volkswagen Polo 2020
1 из 2
Автомобиль Volkswagen Polo 2020
© Фото : Volkswagen 2020
© Фото : Volkswagen 2020 Автомобиль Volkswagen Polo 2020
 Автомобиль Volkswagen Polo 2020
2 из 2
Автомобиль Volkswagen Polo 2020
© Фото : Volkswagen 2020
1 из 2
Автомобиль Volkswagen Polo 2020
© Фото : Volkswagen 2020
2 из 2
Автомобиль Volkswagen Polo 2020
© Фото : Volkswagen 2020
Стоимость комплектации Respect стартует с 837,9 тысячи рублей, комплектация Status обойдется минимум в 971,9 тысячи рублей, а самая дорогая комплектация Exclusive начинается с 1111,9 тысячи рублей.
Модель предлагается с тремя бензиновыми двигателями мощностью 90, 110 и 125 лошадиных сил. В зависимости от силового агрегата автомобиль может оснащаться пятиступенчатой механической КПП, шестиступенчатой АКПП, самый мощный двигатель работает в паре с роботизированной DSG-7.
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50735892
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