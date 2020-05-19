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2020-05-19T01:24
https://ria.ru/20200519/1571647290.html
CNN: уволенный инспектор госдепа расследовал продажу США оружия Эр-Рияду
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РИА Новости

CNN: уволенный инспектор госдепа расследовал продажу США оружия Эр-Рияду

01:24 19.05.2020
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© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Уволенный генеральный инспектор госдепа Стив Линик расследовал попытку администрации США обойти конгресс и продать Саудовской Аравии оружия на 8 миллиардов долларов по ускоренной процедуре, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.
По данным телеканала, госсекретарь Майк Помпео "отказался давать показания генеральному инспектору Линику в рамках расследования, связанного с попыткой администрации обойти необходимость одобрения конгресса под предлогом чрезвычайной ситуации и ускорить продажу оружия Саудовской Аравии в прошлом году за 8 миллиардов долларов".
Ранее NBC News сообщал о другом расследовании. По данным телеканала, инспектор хотел разузнать, действительно ли Помпео заставлял помощника по персоналу выгуливать собаку, забирать вещи из химчистки и резервировать столики на ужин для госсекретаря и его жены.
Ранее президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о своем намерении в связи с утратой доверия освободить от должности генерального инспектора госдепа Стива Линика, назначенного на этот пост в 2013 году экс-главой государства Бараком Обамой.
Комментируя это, Трамп заверил, что не знаком с Линником и ничего о нем ранее не слышал, однако отметил, что как президент имеет полное право снять его с должности.
В свою очередь Помпео подтвердил информацию, что Линик был уволен по его просьбе в связи с несоответствием должности.
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Майк ПомпеоДональд ТрампСаудовская АравияСШАВ мире
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