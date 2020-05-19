CNN: уволенный инспектор госдепа расследовал продажу США оружия Эр-Рияду

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Уволенный генеральный инспектор госдепа Стив Линик расследовал попытку администрации Уволенный генеральный инспектор госдепа Стив Линик расследовал попытку администрации США обойти конгресс и продать Саудовской Аравии оружия на 8 миллиардов долларов по ускоренной процедуре, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, госсекретарь Майк Помпео "отказался давать показания генеральному инспектору Линику в рамках расследования, связанного с попыткой администрации обойти необходимость одобрения конгресса под предлогом чрезвычайной ситуации и ускорить продажу оружия Саудовской Аравии в прошлом году за 8 миллиардов долларов".

Ранее NBC News сообщал о другом расследовании. По данным телеканала, инспектор хотел разузнать, действительно ли Помпео заставлял помощника по персоналу выгуливать собаку, забирать вещи из химчистки и резервировать столики на ужин для госсекретаря и его жены.

Ранее президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о своем намерении в связи с утратой доверия освободить от должности генерального инспектора госдепа Стива Линика, назначенного на этот пост в 2013 году экс-главой государства Бараком Обамой

Комментируя это, Трамп заверил, что не знаком с Линником и ничего о нем ранее не слышал, однако отметил, что как президент имеет полное право снять его с должности.