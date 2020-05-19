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2020-05-19T01:52
https://ria.ru/20200519/1571647158.html
Исследование: в России снизилось число школьников с лишним весом
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РИА Новости

Исследование: в России снизилось число школьников с лишним весом

01:20 19.05.2020 (обновлено: 01:52 19.05.2020)
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© Fotolia / KwanchaichaiudomРебенок с лишним весом
Ребенок с лишним весом
© Fotolia / Kwanchaichaiudom
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Число школьников с лишним весом снизилось в России, говорится в международном исследовании HBSC (Health behaviour in school-aged children – "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья") под эгидой ВОЗ.
Исследование HBSC подготовлено на основе изучения данных 227 441 детей и подростков в возрасте 11, 13 и 15 лет из 45 стран и регионов, в том числе из России. Исследование проводились с 2017 по 2018 годы. В России было опрошено порядка 4300 детей школьного возраста. Полученные данные сравниваются с теми же показателями за 2013-2014 годы.
"Наблюдается снижение процента респондентов, имеющих лишний вес или ожирение. Так, среди 11-летних девочек наблюдается снижение этого показателя с 19% до 14%, а среди 11-летних мальчиков – с 30% до 27%. Лишь в группе 15-летних девочек наблюдается небольшое повышение – с 8% до 12%, но и этот показатель ниже среднего по HBSC, который составляет 18%", - говорится в ключевых выводах исследования по России.
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"Процент подростков, считающих себя слишком толстыми, мало изменился с 2013/2014, за исключением группы 15-летних мальчиков. Так, в 2013/2014 так считало лишь 18% мальчиков, тогда как в исследовании 2017/2018 - 23%", - отмечают эксперты.
При этом в целом в странах Европы доля подростков с лишним весом и ожирением с 2014 года выросла. "Теперь с этой проблемой сталкивается каждый пятый, преимущественно среди мальчиков и подростков младшего возраста; каждый четвертый подросток считает себя толстым, особенно это мнение распространено среди девочек", - говорится в исследовании.
Большинство подростков не соблюдают действующие рекомендации в отношении питания, что мешает их здоровому развитию, следует из данных работы. "Примерно две трети подростков не потребляют питательные вещества в достаточном количестве, при этом каждый четвертый ежедневно ест сладости, а каждый шестой пьет сахаросодержащие напитки", - указывается в ней.
Кроме того, менее 20% подростков соблюдают рекомендации ВОЗ в отношении физической активности – примерно в трети стран с 2014 года их количество сократилось, особенно среди мальчиков. Особенно низкий уровень участия в физической активности наблюдается среди девочек и подростков старшего возраста.
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Привычки в еде у российских школьников

Чуть больше половины российских подростков, участвовавших в исследовании, завтракают каждый день по будням, это распространяется и на мальчиков, и на девочек. "Примечательно то, что в сравнении с исследованием 2013/2014 показатели среди девочек практически не изменились, тогда как среди мальчиков наблюдается снижение показателей примерно на десять процентных пунктов: среди 11-летних с 64% до 54%, среди 13-летних с 63% до 59%, а среди 15-летних с 65% до 53%. Важно также отметить, что употребление завтрака среди девочек в значительной мере зависит от достатка семьи и составляет разницу в 7 процентных пунктов", - указывается в выводах исследования по России.
Мальчики чаще, чем девочки, сообщают о совместном приеме пищи с семьей каждый день, причем и среди мальчиков, и среди девочек с возрастом показатели снижаются, однако остаются выше среднего.
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По данным исследования, употребление фруктов среди российский подростков слегка возросло или осталось примерно на том же уровне. Как отмечают авторы, употребление фруктов в значительной мере зависит от достатка семьи и ниже в семьях с меньшим достатком. Показатели потребления овощей практически не изменились в сравнении с 2013-2014 годами.
Показатели употребления сладостей в сравнении 2013/2014 варьируются в пределах 1-2%. Употребление сахаросодержащих газированных напитков у российских подростков низкое среди большинства европейских стран и в сравнении с 2013/2014 продолжает снижаться, за исключением 15-летних – среди них наблюдается небольшой рост: c 7% до 8% - среди девочек и с 10% до 11% - среди мальчиков.
Как отмечают авторы работы, в рамках исследования HBSC в течение более чем 35 лет изучается жизнь молодых людей в европейском регионе и Канаде – "это важный инструмент отслеживания изменений по широкому спектру медицинских и социальных показателей, позволяющий выявить проблемные области, которые могут потребовать согласованных политических решений и практических мер". Международный координационный центр HBSC расположен в Университете Глазго (Великобритания).
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