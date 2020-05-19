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2020-05-19T10:02
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Котяков назвал максимальную сумму, которую могут получить семьи с детьми
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РИА Новости

Котяков назвал максимальную сумму, которую могут получить семьи с детьми

01:15 19.05.2020 (обновлено: 10:02 19.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДевушка с ребенком на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Девушка с ребенком на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Россияне, у которых есть двое несовершеннолетних детей в возрасте от двух до семи лет, могут рассчитывать на более чем 100 тысяч рублей при потере работы одним из кормильцев, заявил глава Минтруда Антон Котяков в эфире программы "Познер" на Первом канале.
"Мы понимаем, что на сегодняшний день семьи, которые находятся, скажем так, в среднем классе, зачастую не имеют долгосрочных сбережений", — отметил он , комментируя данные о том, что у каждой пятой семьи нет "подушки безопасности", а в среднем у россиян есть накопления на четыре месяца.
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Министр отметил, что именно по этой причине большинство принимаемых мер в первую очередь направлены на поддержку семей с детьми, так как при потере работы одного из родителей больше всего страдают иждивенцы.
Как уточнил Котяков, согласно расчетам, семья с двумя детьми в возрасте от двух до семи лет при потере работы отцом сможет получать господдержку в размере более 100 тысяч рублей на протяжении трех месяцев.
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Глава ведомства также спрогнозировал, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется к концу июня. "У нас будет четко уже сформированное и понятное количество официально зарегистрированных безработных", — сказал он.
По мнению министра, часть этих граждан раньше находились в "сером" секторе, им будут помогать найти официальную работу. Минтруд, добавил Котяков, рассчитывает, что существующие меры поддержки сделают более стабильным положение семей. К концу июня в министерстве будут анализировать ситуацию, чтобы понимать, куда двигаться дальше.
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Ранее президент Владимир Путин предложил единовременно выплатить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет десять тысяч рублей. Эта сумма полагается семьям, в которых дети родились с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017-го, а выплачивать ее начнут с 1 июня.
Также родители детей до трех лет могут оформить ежемесячные выплаты и получить материальную поддержку за апрель, май и июнь, в размере пяти тысяч рублей за каждый месяц.
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В рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчение экономических последствий от введения ограничений, было принято решение повысить пособие по безработице.
Кроме того, дополнительные выплаты получают безработные с детьми — по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Помимо этого, тем, кто стал безработным после 1 марта 2020 года, выплачивают максимальное пособие в размере 12 130 рублей.
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Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
Популярные комментарии
Ща аббасссусь🤣🤣🤣
19 мая, 06:17
М Макс Маликов
5802012
Вот это фантазия... А законы он при это на которые надо ссылаться для получения этих 100тр не привел?!
19 мая, 08:13
Ода Ивановна
1200209
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