Котяков назвал максимальную сумму, которую могут получить семьи с детьми

Девушка с ребенком на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Россияне, у которых есть двое несовершеннолетних детей в возрасте от двух до семи лет, могут рассчитывать на более чем 100 тысяч рублей при потере работы одним из кормильцев, заявил глава Минтруда Антон Котяков в эфире программы "Познер" на Первом канале. Россияне, у которых есть двое несовершеннолетних детей в возрасте от двух до семи лет, могут рассчитывать на более чем 100 тысяч рублей при потере работы одним из кормильцев, заявил глава Минтрудав эфире программы "Познер" на Первом канале.

"Мы понимаем, что на сегодняшний день семьи, которые находятся, скажем так, в среднем классе, зачастую не имеют долгосрочных сбережений", — отметил он , комментируя данные о том, что у каждой пятой семьи нет "подушки безопасности", а в среднем у россиян есть накопления на четыре месяца.

Министр отметил, что именно по этой причине большинство принимаемых мер в первую очередь направлены на поддержку семей с детьми, так как при потере работы одного из родителей больше всего страдают иждивенцы.

Как уточнил Котяков, согласно расчетам, семья с двумя детьми в возрасте от двух до семи лет при потере работы отцом сможет получать господдержку в размере более 100 тысяч рублей на протяжении трех месяцев.

Глава ведомства также спрогнозировал, что ситуация на рынке труда в России стабилизируется к концу июня. "У нас будет четко уже сформированное и понятное количество официально зарегистрированных безработных", — сказал он.

По мнению министра, часть этих граждан раньше находились в "сером" секторе, им будут помогать найти официальную работу. Минтруд, добавил Котяков, рассчитывает, что существующие меры поддержки сделают более стабильным положение семей. К концу июня в министерстве будут анализировать ситуацию, чтобы понимать, куда двигаться дальше.

Ранее президент Владимир Путин предложил единовременно выплатить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет десять тысяч рублей. Эта сумма полагается семьям, в которых дети родились с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017-го, а выплачивать ее начнут с 1 июня.

Также родители детей до трех лет могут оформить ежемесячные выплаты и получить материальную поддержку за апрель, май и июнь, в размере пяти тысяч рублей за каждый месяц.

В рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчение экономических последствий от введения ограничений, было принято решение повысить пособие по безработице.

Кроме того, дополнительные выплаты получают безработные с детьми — по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.