В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

КАИР, 19 мая - РИА Новости. Число заболевших Число заболевших коронавирусом Египте за сутки составило 535 человек, что является рекордной цифрой с начала вспышки заболевания, общее число случаев на более чем 100 миллионов жителей страны приближается к 13 тысячам, заявил официальный представитель министерства здравоохранения страны Халед Мугахед.

"Зафиксированы 535 положительных тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания погибли 15 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Мугахеда.

По словам спикера, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусом и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ . Он отметил, что за сутки из больниц были выписаны 268 пациентов.

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте - 12 764 человека, 3440 человек выздоровели, погибли 645 человек", - сообщил Мугахед.

В воскресенье премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил об ужесточении мер борьбы с коронавирусом на время праздника разговения Ид аль-Фитр: удлинен комендантский час – с 24 по 29 мая он будет начинаться не с 21.00, а с 17.00. На время праздника будет приостановлена работа общественного транспорта, закрыты все торговые центры, рестораны, увеселительные заведения, пляжи, парки. Также с 30 мая будет введен масочный режим со штрафами для нарушителей.

С 30 мая, как сообщил премьер, возобновят работу ТЦ и учреждения, предоставляющие гражданам различные услуги. При этом комендантский час с 30 мая в течение двух недель будет длиться с 20.00 до 06.00.

По словам премьера, с середины июня будет объявлено о постепенном возобновлении работы тех объектов, которые были закрыты в связи с коронавирусом, в том числе спортивных, с учетом всех мер предосторожности.

Сейчас комендантский час в Египте действует с 21.00 до 06.00. С 15 мая разрешено возобновить работу гостиниц на курортах Египта с загрузкой до 25%, планируется увеличить загрузку гостиниц до 50% с 1 июня.