В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина

КАИР, 19 мая - РИА Новости. Власти Власти Судана приняли решение продлить режим круглосуточного карантина в столичной провинции Хартум на две недели в связи с эпидемией нового коронавируса, сообщило суданское информационное агентство SUNA

"Высший комитет по ЧС объявил о согласии Совета по безопасности и обороне Судана продлить круглосуточный комендантский час в провинции Хартум сроком на две недели со вторника, 19 мая", - сообщило агентство со ссылкой на заявление комитета. В документе подчеркивается, что введенные властями ограничительные меры "доказали эффективность комендантского часа" в снижении темпов распространения вируса.

На данный момент в стране подтвержден 2951 случай заражения COVID-19, в том числе 105 случаев с летальным исходом и 247 случаев выздоровления пациентов.

Суданские власти 16 марта объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. На всей территории страны был введен комендантский час в вечернее и ночное время. В провинции Хартум, где фиксируется наибольшее число случаев заражения, с 18 апреля действует режим круглосуточного карантина.