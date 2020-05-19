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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T00:32
https://ria.ru/20200519/1571646663.html
В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570955580_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_83b378abef3922482fd9100e3b0deb3e.jpg
РИА Новости

В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина

00:32 19.05.2020
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© AFP 2020 / ASHRAF SHAZLYЗакрытая из-за пандемии коронавируса COVID-19 мечеть в столице Судана городе Хартум
Закрытая из-за пандемии коронавируса COVID-19 мечеть в столице Судана городе Хартум
© AFP 2020 / ASHRAF SHAZLY
КАИР, 19 мая - РИА Новости. Власти Судана приняли решение продлить режим круглосуточного карантина в столичной провинции Хартум на две недели в связи с эпидемией нового коронавируса, сообщило суданское информационное агентство SUNA.
"Высший комитет по ЧС объявил о согласии Совета по безопасности и обороне Судана продлить круглосуточный комендантский час в провинции Хартум сроком на две недели со вторника, 19 мая", - сообщило агентство со ссылкой на заявление комитета. В документе подчеркивается, что введенные властями ограничительные меры "доказали эффективность комендантского часа" в снижении темпов распространения вируса.
На данный момент в стране подтвержден 2951 случай заражения COVID-19, в том числе 105 случаев с летальным исходом и 247 случаев выздоровления пациентов.
Суданские власти 16 марта объявили о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. На всей территории страны был введен комендантский час в вечернее и ночное время. В провинции Хартум, где фиксируется наибольшее число случаев заражения, с 18 апреля действует режим круглосуточного карантина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СуданХартум (город)В мире
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