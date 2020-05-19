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Распространение нового коронавируса
2020-05-19T00:32
https://ria.ru/20200519/1571646636.html
В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428502_0:0:3382:1903_1036x0_80_0_0_4aa311559f98e262f49af0fa011ed0ac.jpg
РИА Новости

В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса

00:32 19.05.2020
20983
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСитуация в Москве
Ситуация в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Ситуация в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
"Действительно, мы видим увеличение объема тестирования населения, увеличивается количество тестов, но в то же самое время мы не видим в последнее время роста числа инфицированных. Свидетельство это, скорее всего, тому, что уровень циркуляции вируса среди населения падает", - сказал Акимкин в эфире передачи "Док-Ток" на Первом канале.
Он уточнил, что за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса среди населения упал почти в четыре-пять раз и на сегодняшний день составляет в Москве 2,6%, в Московской области - 3,8 и 3,9, а было 12-14%.
В России общее число заболевших составляет 290 678 человека, всего скончались от болезни 2 722, выздоровели 70 209.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)
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