В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Уровень циркуляции коронавируса в России, скорее всего, идет на спад, считает директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
"Действительно, мы видим увеличение объема тестирования населения, увеличивается количество тестов, но в то же самое время мы не видим в последнее время роста числа инфицированных. Свидетельство это, скорее всего, тому, что уровень циркуляции вируса среди населения падает", - сказал Акимкин в эфире передачи "Док-Ток" на Первом канале.
Он уточнил, что за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса среди населения упал почти в четыре-пять раз и на сегодняшний день составляет в Москве 2,6%, в Московской области - 3,8 и 3,9, а было 12-14%.
В России общее число заболевших составляет 290 678 человека, всего скончались от болезни 2 722, выздоровели 70 209.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.